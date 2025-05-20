США отказываются от участия в G20 в ЮАР: Рубио объяснил причину

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп, вероятно, не примет участия в саммите лидеров G20, который в этом году состоится в Южной Африке.

Причиной такого решения является то, что ЮАР “последовательно не поддерживает” политику США, пишет Bloomberg.

США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР

— Мы решили не участвовать в нынешнем саммите G20, который организует Южная Африка — ни на уровне министров иностранных дел, ни на уровне президентов. На международной арене, а также в многочисленных многосторонних организациях Южная Африка стабильно голосует против интересов США, — сказал Рубио во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям.

Винсент Магвенья, пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафосы, в понедельник заявил, что США “участвуют во всех мероприятиях, связанных с G20”.

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Он также отметил, что не поступало официального сообщения об участии или отсутствии президента Дональда Трампа, а приглашение на саммит остается в силе.

— До ноября еще много времени, и еще может многое измениться, — добавил он.

Когда на прошлой неделе Трампа спросили о его отношении к саммиту G20, он ответил уклончиво.

— Южная Африка — это страна, которая вышла из-под контроля, и такой она является уже давно, — заявил Трамп 16 мая в Белом доме.

На вопрос, планирует ли он поехать на встречу, Трамп сказал: “Я не уверен, действительно не уверен”.

Рубио упомянул дело Южной Африки в Международном суде ООН, где она обвиняет Израиль — одного из ключевых союзников США — в геноциде палестинцев в Газе.

— Позиция Южной Африки в отношении Израиля, не просто предвзятая — она полностью поддерживает одну сторону. И это заставляет задуматься над нынешними утверждениями об иностранном влиянии, включая Иран, — сказал госсекретарь.

Президент ЮАР прибыл в США

В среду Трамп примет Рамафосу в Белом доме. Претория стремится “перезагрузить” отношения между странами, которые также пострадали из-за расовых обвинений в преследовании белых африканеров-фермеров.

Белый дом предложил статус беженцев представителям белого меньшинства Южной Африки, которое Трамп назвал подвергающимся “несправедливой дискриминации” из-за законов о владении собственностью чернокожими и равенстве в трудоустройстве.

В преддверии встречи в среду правительство ЮАР планирует предоставить родившемуся в Претории миллиардеру Илону Маску — союзнику Трампа — возможность обойти местные законы о владении бизнесом чернокожими, чтобы его интернет-сервис Starlink мог работать в стране.

Рамафоса, выступая во вторник в Вашингтоне, выразил оптимизм относительно встречи и подчеркнул важность инвестиций между двумя странами.

Трамп ввел пошлины в отношении ЮАР

ЮАР столкнулась с пошлинами в размере 30% со стороны США, которые были временно приостановлены на 90 дней, пока идут переговоры о новом торговом соглашении.

Учитывая уровень безработицы более 30% и темп экономического роста менее 1% за последнее десятилетие, экономические вопросы для Рамафосы важнее политических.

Ранее, объявляя о своем решении не участвовать во встрече министров иностранных дел, Рубио также заявил, что Претория использует G20 для продвижения политики многообразия, равенства и инклюзии, а также сосредотачивается на вопросе климатических изменений — двух тем, которые администрация Трампа активно пыталась исключить из политики США.

Скотт Бессент также пропустил первую встречу министров финансов в Кейптауне в феврале, но принял участие во второй, которая состоялась в Вашингтоне на полях собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка в апреле.

На прошлой неделе The Washington Post сообщила, что Совет национальной безопасности США поручил американским ведомствам и агентствам приостановить сотрудничество с G20, ссылаясь на анонимные источники.

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