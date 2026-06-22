РФ нанесла удар по дому многодетной семьи на Сумщине: погибли мальчик, его отец и бабушка
- Россия обстреляла дом многодетной семьи в Зноб-Новгородской общине.
- Трое человек погибли, еще трое получили ранения.
- Прокуратура начала расследование по факту военного преступления.
В Шосткинском районе Сумской области в результате атаки российского беспилотника погибли трое членов многодетной семьи, в том числе 13-летний ребенок.
Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.
Атака на Шосткинский район
По данным следствия, 22 июня около 04:50 российские оккупанты атаковали беспилотником частный дом в Зноб-Новгородской общине Шосткинского района.
В результате удара погибли: 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка.
Ранения получили 31-летняя мать погибшего мальчика, его 10-летний брат и 13-летняя сестра.
Правоохранители фиксируют последствия атаки. Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей, по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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