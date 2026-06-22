В Шосткинском районе Сумской области в результате атаки российского беспилотника погибли трое членов многодетной семьи, в том числе 13-летний ребенок.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.

Атака на Шосткинский район

По данным следствия, 22 июня около 04:50 российские оккупанты атаковали беспилотником частный дом в Зноб-Новгородской общине Шосткинского района.

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В результате удара погибли: 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка.

Ранения получили 31-летняя мать погибшего мальчика, его 10-летний брат и 13-летняя сестра.

Правоохранители фиксируют последствия атаки. Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей, по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 580-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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