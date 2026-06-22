В ночь на 22 июня российские власти сообщили о массированной атаке на Москву и Московскую область.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и мэр Москвы Сергей Собянин.

Атака на Москву 22 июня: что известно

Первые сообщения о пролете беспилотников над Московской областью начали появляться после трех часов ночи.

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В OSINT-сообществах и российских Telegram-каналах публиковали видео, на которых жители разных населенных пунктов фиксировали движение неизвестных дронов в направлении российской столицы.

Параллельно мэр Москвы Сергей Собянин начал сообщать о работе противовоздушной обороны и заявлять о якобы сбивании воздушных целей.

По состоянию на 08:50, по его словам, силы ПВО якобы уничтожили 61 беспилотников.

Часть сообщений российских властей касалась именно “отражения атаки”, однако без уточнения мест перехвата целей.

Также в пабликах появлялась информация об усилении противовоздушной обороны вблизи торгового центра Садовод и Московского нефтеперерабатывающего завода в районе Капотня.

Официальной информации о возможных повреждениях или последствиях на момент публикации не поступало.

Стоит отметить, что это уже четвертая атака на Москву за последние дни. Последний раз украинские дроны атаковали столицу РФ 19 июня.

Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО якобы сбили около 35 беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы.

Тогда же сообщалось о работе ПВО вблизи Московского нефтеперерабатывающего завода в районе Капотни. Также российская сторона заявляла, что аэропорт Шереметьево продолжил работу с введенными ограничениями.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 580-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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