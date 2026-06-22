Американская теннисистка Серена Уильямс выступит в одиночном разряде на Уимблдоне. 44-летняя теннисистка получила уайлд-кард от организаторов.

Об этом сообщает The Guardian.

Серена Уильямс выступит на Уимблдоне

Уимблдон станет первым турниром для Серены Уильямс, на котором она выступит в одиночном разряде после возобновления карьеры, которую завершила в 2022 году после US Open.

Сейчас смотрят

Организаторы Уимблдона предоставили Уильямс последний уайлд-кард в основную сетку соревнований.

44-летняя теннисистка также получила уайлд-кард в женском парном разряде Уимблдона вместе со своей 46-летней сестрой Венус.

Уильямс одержала победу в своем матче-возвращении в парном разряде вместе с канадкой Викторией Мбоко на турнире WTA 500 в Лондоне, но Мбоко пришлось сняться с турнира из-за травмы колена, которую она получила во время матча в одиночном разряде.

На прошлой неделе Серена Уильямс выступала в паре с чешкой Каролиной Муховой в Берлине, уступив в первом матче. Однако американка сказала после матча, что довольна своим уровнем игры.

В 2026 году квалификация Уимблдона начнется 22 июня, а основные матчи травяного турнира серии Grand Slam в Лондоне пройдут с 29 июня по 12 июля.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.