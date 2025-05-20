В Польше направили в суд обвинения по делу покушения на Зеленского

Польская прокуратура передала в суд обвинительный акт против мужчины, который планировал помочь разведке России подготовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

Обвинение по делу покушения на Зеленского

Как сообщает прокуратура Польши, мужчину, которого звали Павел К., арестовали в апреле 2024 года в результате сотрудничества правоохранительных органов с Украиной.

Прокурор Мазовецкого отделения Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции в Варшаве подал в Окружной суд в Варшаве обвинительный акт против Павла К.

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Как отмечается, мужчину обвиняют в совершении преступления, заключающегося в заявленной готовности действовать в пользу иностранной разведки против Польши.

Следователи утверждают, что мужчина заявил о готовности сотрудничать с военной разведкой РФ и установил контакты с россиянами, привлеченными к полномасштабной войне против Украины.

В прокуратуре Польши заявили, что эти действия должны были помочь, в частности, российским спецслужбам в планировании возможного покушения на жизнь главы иностранного государства, то есть президента Украины Владимира Зеленского.

Как утверждается, задача Павла К. заключалась в сборе и предоставлении информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка на территории Польши.

Мужчине может грозить тюремное заключение на срок до восьми лет, согласно действующему законодательству Польши.

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