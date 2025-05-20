У Польщі скерували до суду звинувачення у справі замаху на Зеленського

Польська прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти чоловіка, який планував допомогти розвідці Росії підготувати замах на президента України Володимира Зеленського.

Звинувачення у справі замаху на Зеленського

Як повідомляє прокуратура Польщі, чоловіка, якого звали Павел К., заарештували у квітні 2024 року внаслідок співпраці правоохоронних органів з Україною.

Прокурор Мазовецького відділення Департаменту з питань організованої злочинності та корупції у Варшаві подав до Окружного суду у Варшаві обвинувальний акт проти Павла К.

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Як зазначається, чоловіка обвинувачують у вчиненні злочину, що полягає у заявленій готовності діяти на користь іноземної розвідки проти Польщі.

Слідчі стверджують, що чоловік заявив про готовність співпрацювати з воєнною розвідкою РФ та встановив контакти з росіянами, залученими до повномасштабної війни проти України.

У прокуратурі Польщі заявили, що ці дії мали допомогти, зокрема, російським спецслужбам у плануванні можливого замаху на життя глави іноземної держави, тобто президента України Володимира Зеленського.

Як стверджується, завдання Павла К. полягало у збиранні та наданні інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясьонка на території Польщі.

Чоловіку може загрожувати тюремне ув’язнення на термін до восьми років, згідно з чинним законодавством Польщі.

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