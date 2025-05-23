Мерц активно виступає за заборону Північних потоків – FT

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримує ідею Європейського Союзу заборонити газопроводи Північний потік-1 і Північний потік-2, щоб не допустити спроби РФ і США щодо відновлення поставок газу.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Німеччина підтримує заборону Північного потоку

Цього тижня уряд нового канцлера оголосив про підтримку заборони на використання газопроводів у рамках нового пакета санкцій ЄС проти Росії через її війну проти України.

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За інформацією трьох чиновників, Мерц хоче припинити будь-які внутрішні обговорення щодо можливого відновлення роботи газопроводів.

Ще в березні FT писало, що деякі російські та американські бізнесмени нібито хочуть повернутися до цього проєкту. Це, за словами джерела, стало сигналом для Мерца, щоб почати переговори з чиновниками в Берліні та Брюсселі про те, як цьому перешкодити.

Як пояснює одне з джерел, включення Північних потоків до списку санкцій ЄС допоможе Німеччині уникнути тиску з боку США та Росії, адже тоді рішення ухвалюватиме вся Європа, а не лише Берлін.

Попри те, що Берлін не має контролю над жодним із чотирьох газопроводів, які були виведені з експлуатації після вибухів 2022 року, саме німецька влада має видати дозвіл на їхнє можливе відновлення.

Минулого тижня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що через відмову російського диктатора Володимира Путіна від переговорів ЄС посилить санкції проти РФ. Зокрема, нові обмеження передбачатимуть заборону на відновлення Північного потоку 1 і 2.

Джерело : Financial Times

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