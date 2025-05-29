Суд временно запретил Трампу лишать мигрантов, в частности из Украины, права на защиту

Администрации президента США Дональда Трампа временно запретили лишать правовой защиты сотни тысяч мигрантов, прибывших в Штаты по гуманитарным программам времен председательства Джо Байдена, среди которых — украинцы, которые выехали со своей страны из-за войны.

Соответствующее решение принял Федеральный суд США, пишет The New York Times.

Судья Федерального окружного суда Массачусетса Индира Талвани обязала правительство снять запрет на рассмотрение заявлений мигрантов, которые продлевают свой статус в США. Постановление распространилось на военнослужащих-иностранцев, афганцев и украинцев.

Сейчас смотрят

В суде заявили, что прекращение легального пребывания этих групп, которые временно проживают, работают или учатся в США, вероятно, является незаконным и может посеять раздор в стране.

Судья Талвани назвала серьезной эскалацией всеобъемлющую кампанию Трампа по лишению защиты тех, кому она уже была предоставлена ранее.

— Не в интересах общественности создавать обстоятельства, при которых сотни тысяч людей в течение нескольких месяцев окажутся в стране незаконно, эти люди не смогут легально работать в своих общинах или обеспечивать себя и свои семьи, — сообщила она.

Она приняла решение сертифицировать всех пострадавших как отдельный класс, временно распространив общую защиту на тех, кто участвует в нескольких программах, до вынесения окончательного решения по делу.

По информации NYT, в новый класс войдут афганцы, которые сотрудничали с американскими военными в течение 20 лет войны в Афганистане; украинцы, которые бежали после полномасштабного вторжения России в 2022 году; и участники программы воссоединения семей, которая позволяла мигрантам из Центральной и Южной Америки воссоединяться с родными в США, ожидая получения визы.

Как сообщает издание, принятое судом решение будет, скорее всего, обжаловано. Однако юристы и защитники иммиграционного права приветствовали этот шаг.

Протест мигрантов в ответ на указ Трампа

Протест был подан в суд в ответ на январский указ Трампа, который запретил правительству рассматривать иммиграционные заявления, поданные мигрантами из Украины и ряда других стран, которым разрешили въезд в США по специальным программам времен президентства Джо Байдена.

Приостановка касается, в частности, программы Единство ради Украины (U4U), по которой в Штаты въехали более 150 тыс. украинцев. Как отметили в Министерстве внутренней безопасности США, этот шаг вызван необходимостью “дополнительных проверок для выявления возможного мошенничества, рисков для общественной безопасности и угроз национальной безопасности”.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.