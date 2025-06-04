Трамп официально повысил пошлины на импорт стали и алюминия до 50%

Президент США Дональд Трамп 3 июня подписал указ о повышении тарифов на импорт стали и алюминия с 25% до 50%.

Новые пошлины вступят в силу уже в среду, 4 июня 2025 года, сообщается на сайте Белого дома.

США повысили пошлины на импорт стали и алюминия до 50%

Там отметили, что таким образом Трамп принимает меры “для защиты критически важных для Америки сталелитейной и алюминиевой отраслей, которые пострадали от недобросовестной торговой практики и глобальных избыточных мощностей”.

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– Тарифы на импорт стали и алюминия из Великобритании останутся на уровне 25%, с возможными изменениями или квотами, начиная с 9 июля 2025 года, в зависимости от статуса Соглашения об экономическом процветании между США и Британией, – говорится в сообщении.

Пошлины будут применяться только к стали и алюминию, содержащихся в импортируемой продукции, тогда как продукция, которая их не содержит, будет облагаться другими соответствующими тарифами.

В Белом доме также объяснили, что президент использует свои полномочия в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли от 1962 года для регулирования импорта стали и алюминия в целях защиты национальной безопасности, который предоставляет ему полномочия регулировать импорт, ввозимый в США в количествах или при обстоятельствах, угрожающих нацбезопасности.

Президент США Дональд Трамп 31 мая анонсировал удвоение нынешней ставки пошлины на импорт стали и алюминия с 25% до 50%, начиная с 4 июня. До уровня в 25% он повысил их в феврале этого года.

Источник : White House

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