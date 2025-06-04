В Польше расследуют оставленные без охраны контейнеры с ПВО и боеприпасами

В польском селе Ляшки на Подкарпатье, недалеко от границы с Украиной, польские правоохранители нашли контейнеры с компонентами систем ПВО и боеприпасами.

После этого в Польше начали расследование факта оставления без надлежащего надзора средств противовоздушной обороны, которые везли в Украину. Об этом пишет RMF24.

В Польше возле границы с Украиной обнаружили контейнеры с оружием

Журналисты пишут, что найденное вооружение не принадлежит военным Польши или государственным учреждениям.

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По их информации, оружие является частью коммерческой поставки для ВСУ от частной компании, обладающей соответствующей лицензией на торговлю вооружением.

По неизвестным причинам это вооружение не доставили в Украину и оно хранилось на территории местного аэроклуба в ангаре. Сначала его охраняли, но потом оно осталось без присмотра. Его обнаружил новый арендатор помещения.

В итоге прокуратура Перемышля начала расследование относительно ненадлежащего обращения с оружием и боеприпасами в отношении частной компании.

СМИ пишут, что этой фирме поручили транспортировку систем ПВО, предназначенных для Украины — не от Польши, а таких, которые должны были поставляться частной компанией на коммерческой основе.

— Контейнеры с боеприпасами и оружием, обнаруженные в селе Ляшки Подкарпатского воеводства, не являются собственностью польской армии. Соответствующие службы обеспечивают безопасность места и вооружения, — заявили в Минобороны Польши.

Представитель министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский подтвердил, что оружие попало на склады от частной компании, имеющей лицензию на торговлю оружием.

То, что склад остался без присмотра, он назвал скандалом, ведь такой тип вооружения должен надлежащим образом храниться.

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