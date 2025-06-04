У Польщі розслідують залишені без охорони контейнери з ППО і боєприпасами

У польському селі Ляшки на Підкарпатті, неподалік кордону з Україною, польські правоохоронці знайшли контейнери з компонентами систем ППО та боєприпасами.

Після цього у Польщі розпочали розслідування факту залишення без належного нагляду засобів протиповітряної оборони, які везли в Україну. Про це пише RMF24.

У Польщі біля кордону з Україною виявили контейнери зі зброєю

Журналісти пишуть, що знайдене озброєння не належить військовим Польщі або державним установам.

Зараз дивляться

За їхньою інформацією, зброя є частиною комерційної поставки для ЗСУ від приватної компанії, що володіє відповідною ліцензією на торгівлю озброєнням.

З невідомих причин це озброєння не доставили в Україну і воно зберігалося на території місцевого аероклубу в ангарі. Спершу його охороняли, але потім він залишився без нагляду. Його виявив новий орендар приміщення.

У підсумку прокуратура Перемишля розпочала розслідування щодо неналежного поводження зі зброєю і боєприпасами щодо приватної компанії.

ЗМІ пишуть, що цій фірмі доручили транспортування систем ППО, призначених для України – не від Польщі, а таких, що мали постачатися приватною компанією на комерційній основі.

— Контейнери з боєприпасами і зброєю, виявлені у селі Ляшки Підкарпатського воєводства, не є власністю польської армії. Відповідні служби забезпечують безпеку місця і озброєння, – заявили у Міноборони Польщі.

Речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський підтвердив, що зброя потрапила на склади від приватної компанії, що має ліцензію на торгівлю зброєю.

Те, що склад залишився без нагляду, він назвав скандалом, адже такий тип озброєння має належно зберігатися.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.