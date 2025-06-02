Укр Рус
Укр Рус
Популярные Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
Эксклюзив
Паутина, изменившая игру: как удар по стратегической авиации РФ влияет на войну и ядерный баланс
Эксклюзив
Эксклюзив
Анастасия Кожушко, редактор ленты
Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
9 мин.

Победа Навроцкого: что значит для Украины смена президента в Польше

Результати виборів у Польщі
Фото: Факти ICTV

Кароль Навроцкий стал новоизбранным президентом Польши.

Согласно официальным данным Навроцкий одержал победу всего на 2% обогнав своего соперника Рафала Тшасковского, с которым до последнего шагал нога в ногу.

Кто такой Кароль Навроцкий, его скандальные заявления по поводу эмигрантов и вступления Украины в ЕС и НАТО и как политика нового президента Польши повлияет на отношения с Украиной — читайте в материале.

Сейчас смотрят

Результаты выборов в Польше 2025

По данным Национальной избирательной комиссии, к утру 1 июня уже подсчитано 100% голосов.

Директор Института национальной памяти, поддерживаемый оппозиционной партией Право и справедливость, Кароль Навроцкий получил поддержку 51,1% избирателей.

Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский в свою очередь набрал 48,9%.

Так Навроцкого поддержали более 10,6 млн поляков, за Тшасковского проголосовало чуть больше 10,2 млн.

Разница между кандидатами составляет примерно 369 тысяч. голосов.

По поводу явки – в голосовании на выборах президента Польши приняли участие 71,6% избирателей.

Кароль Навроцкий получил наибольшую поддержку в таких регионах страны:

  • Подкарпатское – 71%;
  • Люблинское – 66,5%;
  • Свентокшиское – 63,6%;
  • Подляское – 61,4%;
  • Малопольское – 59,9%;
  • Лодько – 53,2%.
Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
Стармер объявил о намерении перевести Британию в режим “боевой готовности”
Британия объявила о переходе в "боевую готовность"
Сколько бомбардировщиков в России: актуальные данные на момент операции Паутина
російський А-50
Apple готовит macOS 26: новый интерфейс, название и функции
Apple готує до релізу macOS 26
Что говорил Кароль Навроцкий об Украине: позиция новоизбранного президента Польши
Кароль Навроцький
10 млн в год: в Минобороны озвучили возможности Украины по производству дронов
дрони ZEUS і HADES
Результати виборів у Польщі

Графіка: Факти ICTV

Как политика Навроцкого повлияет на Украину

Политолог Владимир Фесенко призывает не делать преждевременных эмоциональных выводов о победе нового президента Польши.

По его словам, несмотря на публичные критические заявления во время кампании, уже в роли президента Навроцкий, вероятнее всего, будет действовать более взвешенно и прагматично.

– На выборах нужно выступать с радикальными лозунгами… А когда ты государственный деятель – ты уже должен исходить из государственных интересов, – объясняет эксперт.

Новый президент Польши, как отмечает Фесенко, представляет консервативное течение, в котором сильны элементы исторических претензий к Украине, в частности тема Волынской трагедии.

Кароль Навроцький

Фото: Getty Images

Однако Навроцкий четко выступает за продление военной поддержки Украины.

– Он не является антиукраинским кандидатом… У него, как и у его партии Право и справедливость, а я напомню, Анджей Дуда – представитель той же партии, есть четкое понимание поддержки Украины в войне против России. Потому что они хорошо понимают, что украинцы сейчас защищают не только себя, но и Польшу. Чем дольше мы будем защищаться, тем меньше рисков будет для Польши, а также для Европы, – отмечает политолог.

Президент Польши имеет большое влияние на внешнюю политику и оборону, но не на внутреннюю экономику.

– В Польше правительство играет ключевую роль. Президент – важная, но не всевластная фигура, – подчеркивает эксперт.

Заявления о вступлении Украины в НАТО и ЕС

Политолог напомнил, что Навроцкий перед выборами в Польше заявил, что не подпишет вступление Украины в НАТО или Евросоюз.

Но Фесенко рассматривает это как предвыборный конъюнктурный шаг, а не фиксированную позицию, истинное значение будут иметь переговоры на уровне правительств и Европейского сообщества.

– У нас могут возникнуть проблемы скорее в переговорах с Польшей о вступлении в Европейский Союз, особенно в части согласования экономических интересов. И он публично пообещал, что не подпишет вступление Украины в НАТО и Евросоюз. Хотя это был, я так понимаю, такой конъюнктурный политтехнологический шаг перед выборами, чтобы консолидировать всех, кто против либерального кандидата, — предупреждает эксперт.

Внутренняя нестабильность Польши

Одним из главных вызовов для Украины, по словам Фесенко, станет не внешняя политика Польши, а ее внутренняя дестабилизация.

– Польша будет отвлекаться на внутренние политические противоречия, что будет снижать ее эффективность в рамках Европейского Союза. Могут возникать сложности в отношениях между правительством и президентом, в частности, в формировании политики в отношении Украины, — говорит он.

Фесенко отмечает: блокировка транспорта, аграрные конфликты, споры вокруг зерна — это не только политика, но и конкуренция на рынках.

– Мы с Польшей являемся конкурентами на европейских рынках. И проблема не только в Польше… Льготный режим, введенный в 2022 году, отменяется. Мы возвращаемся к условиям зоны свободной торговли с квотами, – объясняет он.

Политолог реалистично оценивает изменение польско-украинских отношений: от дружбы до конкуренции.

– Эпоха, когда Польша выступала в роли адвоката Украины, закончилась. Теперь она будет действовать более прагматично.

Наибольшую угрозу Фесенко видит не в персоналиях, а в смене общественных настроений в Польше.

– Около четверти польских избирателей уже критически настроены к Украине. Это очень тревожная тенденция, – говорит он.

Владимир Фесенко считает, что результат выборов — это не катастрофа для Украины, но сигнал о новой, более сложной эпохе в отношениях с Польшей.

Кароль Навроцький

Фото: Getty Images

Навроцкий – не проблема. Проблема – во внутреннем расколе Польши, который может влиять на ее стабильность и политику в отношении Украины, – заключает политолог.

Украина и Польша останутся партнерами, однако эмоциональная поддержка сменяется прагматичным расчетом.

Война объединяет нас в сфере безопасности, но в экономике растет конкуренция.

Важно не терять стратегический диалог и искать взаимоприемлемые решения — несмотря на изменение политического ландшафта в Варшаве.

Читайте также
Зеленский поздравил Навроцкого: Рассчитываю на неизменно плодотворное сотрудничество
Зеленський

Связанные темы:

вибори президентаКароль НавроцкийПольша
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь