Победа Навроцкого: что значит для Украины смена президента в Польше

Однако Навроцкий четко выступает за продление военной поддержки Украины.

– Он не является антиукраинским кандидатом… У него, как и у его партии Право и справедливость, а я напомню, Анджей Дуда – представитель той же партии, есть четкое понимание поддержки Украины в войне против России. Потому что они хорошо понимают, что украинцы сейчас защищают не только себя, но и Польшу. Чем дольше мы будем защищаться, тем меньше рисков будет для Польши, а также для Европы, – отмечает политолог.

Президент Польши имеет большое влияние на внешнюю политику и оборону, но не на внутреннюю экономику.

– В Польше правительство играет ключевую роль. Президент – важная, но не всевластная фигура, – подчеркивает эксперт.

Заявления о вступлении Украины в НАТО и ЕС

Политолог напомнил, что Навроцкий перед выборами в Польше заявил, что не подпишет вступление Украины в НАТО или Евросоюз.

Но Фесенко рассматривает это как предвыборный конъюнктурный шаг, а не фиксированную позицию, истинное значение будут иметь переговоры на уровне правительств и Европейского сообщества.

– У нас могут возникнуть проблемы скорее в переговорах с Польшей о вступлении в Европейский Союз, особенно в части согласования экономических интересов. И он публично пообещал, что не подпишет вступление Украины в НАТО и Евросоюз. Хотя это был, я так понимаю, такой конъюнктурный политтехнологический шаг перед выборами, чтобы консолидировать всех, кто против либерального кандидата, — предупреждает эксперт.

Внутренняя нестабильность Польши

Одним из главных вызовов для Украины, по словам Фесенко, станет не внешняя политика Польши, а ее внутренняя дестабилизация.

– Польша будет отвлекаться на внутренние политические противоречия, что будет снижать ее эффективность в рамках Европейского Союза. Могут возникать сложности в отношениях между правительством и президентом, в частности, в формировании политики в отношении Украины, — говорит он.

Фесенко отмечает: блокировка транспорта, аграрные конфликты, споры вокруг зерна — это не только политика, но и конкуренция на рынках.

– Мы с Польшей являемся конкурентами на европейских рынках. И проблема не только в Польше… Льготный режим, введенный в 2022 году, отменяется. Мы возвращаемся к условиям зоны свободной торговли с квотами, – объясняет он.

Политолог реалистично оценивает изменение польско-украинских отношений: от дружбы до конкуренции.

– Эпоха, когда Польша выступала в роли адвоката Украины, закончилась. Теперь она будет действовать более прагматично.

Наибольшую угрозу Фесенко видит не в персоналиях, а в смене общественных настроений в Польше.

– Около четверти польских избирателей уже критически настроены к Украине. Это очень тревожная тенденция, – говорит он.

Владимир Фесенко считает, что результат выборов — это не катастрофа для Украины, но сигнал о новой, более сложной эпохе в отношениях с Польшей.