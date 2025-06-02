Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
Победа Навроцкого: что значит для Украины смена президента в Польше
Кароль Навроцкий стал новоизбранным президентом Польши.
Согласно официальным данным Навроцкий одержал победу всего на 2% обогнав своего соперника Рафала Тшасковского, с которым до последнего шагал нога в ногу.
Кто такой Кароль Навроцкий, его скандальные заявления по поводу эмигрантов и вступления Украины в ЕС и НАТО и как политика нового президента Польши повлияет на отношения с Украиной — читайте в материале.
- Результаты выборов в Польше 2025
- Как политика Навроцкого повлияет на Украину
- Заявления о вступлении Украины в НАТО и ЕС
- Внутренняя нестабильность Польши
Результаты выборов в Польше 2025
По данным Национальной избирательной комиссии, к утру 1 июня уже подсчитано 100% голосов.
Директор Института национальной памяти, поддерживаемый оппозиционной партией Право и справедливость, Кароль Навроцкий получил поддержку 51,1% избирателей.
Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский в свою очередь набрал 48,9%.
Так Навроцкого поддержали более 10,6 млн поляков, за Тшасковского проголосовало чуть больше 10,2 млн.
Разница между кандидатами составляет примерно 369 тысяч. голосов.
По поводу явки – в голосовании на выборах президента Польши приняли участие 71,6% избирателей.
Кароль Навроцкий получил наибольшую поддержку в таких регионах страны:
- Подкарпатское – 71%;
- Люблинское – 66,5%;
- Свентокшиское – 63,6%;
- Подляское – 61,4%;
- Малопольское – 59,9%;
- Лодько – 53,2%.
Как политика Навроцкого повлияет на Украину
Политолог Владимир Фесенко призывает не делать преждевременных эмоциональных выводов о победе нового президента Польши.
По его словам, несмотря на публичные критические заявления во время кампании, уже в роли президента Навроцкий, вероятнее всего, будет действовать более взвешенно и прагматично.
– На выборах нужно выступать с радикальными лозунгами… А когда ты государственный деятель – ты уже должен исходить из государственных интересов, – объясняет эксперт.
Новый президент Польши, как отмечает Фесенко, представляет консервативное течение, в котором сильны элементы исторических претензий к Украине, в частности тема Волынской трагедии.
Однако Навроцкий четко выступает за продление военной поддержки Украины.
– Он не является антиукраинским кандидатом… У него, как и у его партии Право и справедливость, а я напомню, Анджей Дуда – представитель той же партии, есть четкое понимание поддержки Украины в войне против России. Потому что они хорошо понимают, что украинцы сейчас защищают не только себя, но и Польшу. Чем дольше мы будем защищаться, тем меньше рисков будет для Польши, а также для Европы, – отмечает политолог.
Президент Польши имеет большое влияние на внешнюю политику и оборону, но не на внутреннюю экономику.
– В Польше правительство играет ключевую роль. Президент – важная, но не всевластная фигура, – подчеркивает эксперт.
Заявления о вступлении Украины в НАТО и ЕС
Политолог напомнил, что Навроцкий перед выборами в Польше заявил, что не подпишет вступление Украины в НАТО или Евросоюз.
Но Фесенко рассматривает это как предвыборный конъюнктурный шаг, а не фиксированную позицию, истинное значение будут иметь переговоры на уровне правительств и Европейского сообщества.
– У нас могут возникнуть проблемы скорее в переговорах с Польшей о вступлении в Европейский Союз, особенно в части согласования экономических интересов. И он публично пообещал, что не подпишет вступление Украины в НАТО и Евросоюз. Хотя это был, я так понимаю, такой конъюнктурный политтехнологический шаг перед выборами, чтобы консолидировать всех, кто против либерального кандидата, — предупреждает эксперт.
Внутренняя нестабильность Польши
Одним из главных вызовов для Украины, по словам Фесенко, станет не внешняя политика Польши, а ее внутренняя дестабилизация.
– Польша будет отвлекаться на внутренние политические противоречия, что будет снижать ее эффективность в рамках Европейского Союза. Могут возникать сложности в отношениях между правительством и президентом, в частности, в формировании политики в отношении Украины, — говорит он.
Фесенко отмечает: блокировка транспорта, аграрные конфликты, споры вокруг зерна — это не только политика, но и конкуренция на рынках.
– Мы с Польшей являемся конкурентами на европейских рынках. И проблема не только в Польше… Льготный режим, введенный в 2022 году, отменяется. Мы возвращаемся к условиям зоны свободной торговли с квотами, – объясняет он.
Политолог реалистично оценивает изменение польско-украинских отношений: от дружбы до конкуренции.
– Эпоха, когда Польша выступала в роли адвоката Украины, закончилась. Теперь она будет действовать более прагматично.
Наибольшую угрозу Фесенко видит не в персоналиях, а в смене общественных настроений в Польше.
– Около четверти польских избирателей уже критически настроены к Украине. Это очень тревожная тенденция, – говорит он.
Владимир Фесенко считает, что результат выборов — это не катастрофа для Украины, но сигнал о новой, более сложной эпохе в отношениях с Польшей.
– Навроцкий – не проблема. Проблема – во внутреннем расколе Польши, который может влиять на ее стабильность и политику в отношении Украины, – заключает политолог.
Украина и Польша останутся партнерами, однако эмоциональная поддержка сменяется прагматичным расчетом.
Война объединяет нас в сфере безопасности, но в экономике растет конкуренция.
Важно не терять стратегический диалог и искать взаимоприемлемые решения — несмотря на изменение политического ландшафта в Варшаве.