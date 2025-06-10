Что такое капитуляция и как она сказывается на стране, потерпевшей поражение
9 июня домой вернулись украинские защитники. Этот, уже 66-й по счету, обмен пленными состоялся в рамках договоренностей, которые были достигнуты с российской стороной в Стамбуле. К сожалению, сами стамбульские переговоры не привели к существенным положительным результатам, ведь требования российской стороны больше напоминают капитуляцию Украины.
Факты ICTV узнавали, что такое капитуляция и как она влияет на завершение войны.
Капитуляция: что это
Это акт безоговорочной сдачи, признание поражения в войне или конфликте. С политической точки зрения, это событие имеет последствия как для государства, которое капитулирует, так и для государства, которое принимает капитуляцию.
Согласно международному гуманитарному праву, инициатива обычно проявляется путем направления переговорщиков под белым флагом. Эти лица, а также сопровождающие их представители имеют право на неприкосновенность.
Переговоры могут касаться условий сдачи оружия, пленения военнопленных, передачи территорий и другого имущества. На время переговоров устанавливается временное перемирие.
Что такое капитуляция простыми словами и ее виды
Капитуляция — это когда одна сторона в войне сдается другой. Это значит, что проигравшая сторона признает свое поражение и соглашается прекратить борьбу.
Самыми распространенными типами капитуляции являются:
- Почетная. Такой вид предусматривает сохранение символов государственности (флагов) и военного инвентаря побежденной стороны. Это свидетельствует о признании определенной военной доблести и может быть обусловлено историческими, политическими или другими факторами.
- Простая предусматривает сдачу отдельной военной единицы (части, соединения) без полного прекращения военных действий всеми вооруженными силами государства. Этот вид капитуляции часто является результатом окружения или других тактических обстоятельств.
- Полная — это означает полный и окончательный отказ от дальнейшего сопротивления со стороны всех вооруженных сил государства. Хотя государство формально признает свое военное поражение, состояние войны может сохраняться до подписания мирного договора.
- Безоговорочная — это самый жесткий вид, предполагающий полное разоружение и безусловную сдачу на милость победителя. Побежденная сторона теряет любые переговорные позиции и полностью подчиняется воле победителя. Классическими примерами безоговорочной капитуляции является капитуляция Германии и Японии во Второй мировой войне.
Отсутствие согласия относительно условий капитуляции приводит к продолжению военных действий. Оккупация территории, согласно международному гуманитарному праву, должна быть временной и не может менять политический статус оккупированной территории. Нарушение норм международного гуманитарного права во время оккупации является международным преступлением.
Что означает капитуляция и как она оформляется
Она оформляется актом, который не является тождественным мирному договору. Мирный договор является окончательным документом, фиксирующим прекращение состояния войны и устанавливает новые отношения между сторонами.
В случае территориальных конфликтов, победившая сторона получает новые территории и ресурсы, что может привести к экономическому росту и расширению сферы влияния.
Что означает капитулировать
Это означает потерю части или всего суверенитета. Победитель может диктовать свои условия, включая изменения в политическом устройстве, экономике и социальной сфере.
Источники: IV Конвенция о законах и обычаях войни на суше и приложение к ней; Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны