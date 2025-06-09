Украина жестко отстаивала свои позиции: Юсов о новом обмене пленными

Нынешний обмен пленными, согласованный Украиной и Россией в Стамбуле, имеет существенные отличия от предыдущего.

Тогда стороны формировали списки в режиме ограниченной коммуникации, почти наугад. Теперь переговоры проходят в режиме реального времени, и украинская сторона настаивает на своих условиях.

Об этом сообщил заместитель руководителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

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66 обмен пленными: Украина жестко отстаивает свои позиции

— В прошлый раз не удалось согласовать списки, это была такая предварительная договоренность (с РФ — ред.), условно слепой обмен, когда они дали их (списки — ред.), кого они были готовы быстро передать, и мы так же сделали, и в сжатые сроки. Сейчас ситуация другая, переговорный процесс продолжается прямо сейчас, где Украина жестко отстаивает свои позиции, — отметил Юсов.

Он подчеркнул, что российская сторона продолжает прибегать к манипуляциям и оказывать информационное давление в вопросах обмена и репатриации тел погибших украинских защитников. Однако подход Украины остается последовательным, открытым и публичным.

— Со стороны Украины реакция (на вбросы — ред.) максимально публичная и прозрачная. Еще во вторник прошлой недели была передана информация и согласована с соответствующими лицами из Минобороны государства-агрессора относительно начала репатриационных мероприятий. Но вопрос в том, кто и как пытается выполнять достигнутые договоренности, и с какой целью все это нагнетается, — сказал Юсов.

После этого появились многочисленные фейки со стороны РФ — видео из других регионов, не связанные с темой обменов, а также дезинформация, направленная на манипулирование болезненным для общества вопросом возвращения тел погибших.

Юсов подчеркнул, что несмотря на весь информационный шум, это уже 66-й обмен пленных с момента полномасштабного вторжения. Государство продолжает работу над возвращением как живых, так и погибших защитников.

— Украина делает все возможное для того, чтобы вернуть каждого и каждую из российского плена, вернуть каждого павшего защитника на щите, если невозможно спасти его жизнь. И понятно, что эта работа и будет продолжаться, — подчеркнул заместитель председателя Коордштаба.

Также Юсов сообщил, что обмен, который состоялся 9 июня, не завершающий в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

— Этот обмен сегодня начался. И первые из категории тяжелобольных, тяжелораненых и молодых защитников, в возрасте 25 лет и младше. Сегодня первая группа таких защитников вернулась из плена. Далее будут следующие этапы. Уже в ближайшие дни мы ждем дополнительные новости: об обмене наших пленных и о возвращении тел наших павших защитников, — сказал он.

В результате второго раунда переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле 9 июня из российского плена вернулись 66 украинских военных.

Обмен пленными в формате 1000 на 1000

Напомним, что после первого раунда переговоров в Турции в мае 2025 года состоялся масштабный обмен в формате 1000 на 1000, который реализовали в три этапа — с 23 по 25 мая.

7 июня советник президента РФ Владимира Путина и руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина якобы “неожиданно отложила” обмен пленными и погибшими.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули: заявления российских чиновников о начале репатриации не соответствуют действительности.

8 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская сторона до сих пор не передала полные списки на обмен.

Фото: Владимир Зеленский

Источник : Суспільне

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