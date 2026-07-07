Совет ООН по правам человека консенсусом принял обновленную резолюцию о роли государств в противодействии негативному влиянию дезинформации на права человека.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Совет ООН поддержал резолюцию, инициированную Украиной

Обновленную резолюцию Украина подготовила вместе с Японией, Латвией, Литвой, Польшей и Великобританией.

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Документ посвящен роли государств в противодействии негативному влиянию дезинформации на права человека и призван усилить международное сотрудничество в этой сфере.

Андрей Сибига поблагодарил государства-члены Совета ООН по правам человека за единодушную поддержку документа.

По его словам, Украина продвигает тему информационной безопасности в Совете ООН по правам человека еще с 2022 года и в дальнейшем стремится к тому, чтобы вопрос дезинформации и ее влияния на права человека оставался среди приоритетов международной повестки дня.

— Как инициатор этой повестки с 2022 года, Украина по-прежнему привержена тому, чтобы вопросы информационной добросовестности и влияния дезинформации на права человека оставались одними из ключевых в работе Совета, — подчеркнул глава МИД.

Министр отметил, что для Украины дезинформация — это не теоретическая проблема, а один из ключевых инструментов, которые Россия использует в войне.

— Для Украины дезинформация — это не абстрактный вызов. Это оружие, которое агрессор использует, чтобы оправдать свою агрессию, скрыть свои зверства и подорвать права человека, — заявил Сибига.

Он отметил, что принятие резолюции консенсусом демонстрирует международное понимание того, что противодействие дезинформации должно осуществляться с соблюдением прав человека.

— Сегодняшнее принятие нашей резолюции консенсусом подтверждает, что борьба с дезинформацией требует подхода, основанного на защите прав человека. Мы благодарны всем странам за поддержку, — подчеркнул министр.

Напомним, что после второй за несколько дней масштабной ракетно-дроновой атаки России Украина инициировала проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, каждая российская ракета — это вызов не только для Украины, но и для всего международного сообщества, поэтому мир должен реагировать на российскую агрессию решительными действиями.

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