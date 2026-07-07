Утром 7 июля российские войска атаковали Кривой Рог ударным беспилотником.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге 7 июля: что известно

По словам Вилкула, российский реактивный Shahed попал в один из объектов гражданской инфраструктуры города.

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По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, враг нанес удар по зданию логистической компании.

В результате атаки на Кривой Рог сегодня, 7 июля, возник масштабный пожар, к ликвидации которого сразу привлекли спасателей.

Позже глава Совета обороны города сообщил, что пожар тушат на большой площади, однако спасателям удалось не допустить переброса огня на соседние здания.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки на Кривой Рог 7 июля нет.

Окончательные выводы о последствиях атаки на Кривой Рог сделают после завершения аварийно-спасательных работ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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