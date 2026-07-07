Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 7 июля: ликвидировано еще 1200 оккупантов, 57 артсистем и 2129 БпЛА
За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили ещё как минимум 1 200 российских оккупантов.
Такие данные утром 7 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 595-е сутки полномасштабной войны превысили 1 млн 412 тыс. человек.
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Потери РФ на 7 июля 2026 года
- личного состава – около 1 412 250 (+1 200);
- танков – 12097 (+9);
- боевых бронированных машин – 24 899 (+5);
- артиллерийских систем – 45 508 (+57);
- реактивных систем залпового огня – 1 917;
- средств противовоздушной обороны – 1 478 (+5);
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1 848 (+15);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 394 846 (+2 129);
- крылатых ракет – 4 887 (+37);
- кораблей/катеров – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 117 085 (+399);
- специальной техники – 4 394 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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