За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили ещё как минимум 1 200 российских оккупантов.

Такие данные утром 7 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 595-е сутки полномасштабной войны превысили 1 млн 412 тыс. человек.

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Потери РФ на 7 июля 2026 года

  • личного состава – около 1 412 250 (+1 200);
  • танков – 12097 (+9);
  • боевых бронированных машин – 24 899 (+5);
  • артиллерийских систем – 45 508 (+57);
  • реактивных систем залпового огня – 1 917;
  • средств противовоздушной обороны – 1 478 (+5);
  • самолетов – 436;
  • вертолетов – 353;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 848 (+15);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 394 846 (+2 129);
  • крылатых ракет – 4 887 (+37);
  • кораблей/катеров – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 117 085 (+399);
  • специальной техники – 4 394 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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