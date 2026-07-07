За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили ещё как минимум 1 200 российских оккупантов.

Такие данные утром 7 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 595-е сутки полномасштабной войны превысили 1 млн 412 тыс. человек.

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Потери РФ на 7 июля 2026 года

личного состава – около 1 412 250 (+1 200);

танков – 12097 (+9);

боевых бронированных машин – 24 899 (+5);

артиллерийских систем – 45 508 (+57);

реактивных систем залпового огня – 1 917;

средств противовоздушной обороны – 1 478 (+5);

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1 848 (+15);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 394 846 (+2 129);

крылатых ракет – 4 887 (+37);

кораблей/катеров – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 117 085 (+399);

специальной техники – 4 394 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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