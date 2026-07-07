Взрывы в Харькове сегодня, 7 июля, прогремели во время российской атаки на город ударными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 7 июля: что известно

По словам Терехова, в Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание ударного беспилотника в автозаправочную станцию ​​(АЗС). На месте удара загорелась колонка.

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Площадь пожара на месте прилета, как уточнил глава областной военной администрации Олег Синегубов, составила 2 кв. м.

В близлежащих домах повреждений не обнаружено.

Экстренные службы ликвидируют последствия взрывов в Харькове сегодня, 7 июля.

В результате удара дрона по АЗС в Шевченковском районе 53-летняя работница АЗС получила острую реакцию на стресс.

Все обстоятельства российской атаки устанавливают.

Напомним, что 5 июля российские войска также атаковали Харьков.

Сначала оккупанты ударили дроном по АЗС в Индустриальном районе. Тогда острой реакции на стресс подверглась 60-летняя женщина.

Потом еще дважды под обстрелом находился Киевский район города.

Сначала пострадали пять человек. После новых ударов — еще четыре человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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