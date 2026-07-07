Взрывы в Харькове: российский дрон попал в АЗС
Взрывы в Харькове сегодня, 7 июля, прогремели во время российской атаки на город ударными беспилотниками.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 7 июля: что известно
По словам Терехова, в Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание ударного беспилотника в автозаправочную станцию (АЗС). На месте удара загорелась колонка.
Площадь пожара на месте прилета, как уточнил глава областной военной администрации Олег Синегубов, составила 2 кв. м.
В близлежащих домах повреждений не обнаружено.
Экстренные службы ликвидируют последствия взрывов в Харькове сегодня, 7 июля.
В результате удара дрона по АЗС в Шевченковском районе 53-летняя работница АЗС получила острую реакцию на стресс.
Все обстоятельства российской атаки устанавливают.
Напомним, что 5 июля российские войска также атаковали Харьков.
Сначала оккупанты ударили дроном по АЗС в Индустриальном районе. Тогда острой реакции на стресс подверглась 60-летняя женщина.
Потом еще дважды под обстрелом находился Киевский район города.
Сначала пострадали пять человек. После новых ударов — еще четыре человека.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.