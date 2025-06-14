В Тегеране горит нефтехранилище после атак Израиля
В Иране заявили, что нефтехранилище Shahran в Тегеране стало мишенью израильского нападения в ночь на воскресенье, 15 июня.
Атака на нефтехранилище в Тегеране — какие последствия
В Министерстве нефти Ирана отметили, что якобы ситуация в Тегеране находится под контролем. В то же время пользователи социальных сетей публикуют кадры горящего нефтехранилища в Тегеране.
— Объем топлива в целевом баке был небольшим. Ситуация полностью контролируется, — сообщило информационное агентство SHANA со ссылкой на сообщение Министерства нефти Ирана.
Пока нет никаких комментариев от Армии обороны Израиля.
Ранее иранские СМИ сообщали об ударах по месторождению Южный Парс в южной провинции Бушер.
В ночь на 15 июня ЦАХАЛ заявил об обнаружении шквала баллистических ракет, запущенных из Ирана в сторону Израиля.
После этого стало известно о взрывах в районе израильской Хайфы.
