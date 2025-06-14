В Иране заявили, что нефтехранилище Shahran в Тегеране стало мишенью израильского нападения в ночь на воскресенье, 15 июня.

Атака на нефтехранилище в Тегеране — какие последствия

В Министерстве нефти Ирана отметили, что якобы ситуация в Тегеране находится под контролем. В то же время пользователи социальных сетей публикуют кадры горящего нефтехранилища в Тегеране.

— Объем топлива в целевом баке был небольшим. Ситуация полностью контролируется, — сообщило информационное агентство SHANA со ссылкой на сообщение Министерства нефти Ирана.

Пока нет никаких комментариев от Армии обороны Израиля.

Сейчас смотрят

Ранее иранские СМИ сообщали об ударах по месторождению Южный Парс в южной провинции Бушер.

В ночь на 15 июня ЦАХАЛ заявил об обнаружении шквала баллистических ракет, запущенных из Ирана в сторону Израиля.

После этого стало известно о взрывах в районе израильской Хайфы.

Факты ICTV узнавали у руководителя политико-правовых программ украинского Центра общественного развития, политолога Игоря Рейтеровича о том, как обострение между Израилем и Ираном повлияет на Украину и цены на нефть.

Источник : The Guardian

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.