ГУР и МИД эвакуировали 31 украинца из Ирана: среди них 14 детей
По поручению президента Владимира Зеленского Главное управление разведки Министерства обороны совместно с Министерством иностранных дел Украины провели успешную эвакуацию 31 украинского гражданина с территории Ирана.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Среди эвакуированных – 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей. Операцию провели транзитом через Азербайджан в Молдову, все украинцы направляются в Киев.
— Все время в Тегеране мы чувствовали себя совсем незащищенными, не было сирен, исчез интернет. Мы очень благодарны украинскому консульству, что не оставило нас, — поделилась Варвара с Киевщины.
Это завершающий этап масштабной операции по спасению украинцев из зон повышенной опасности в Иране и Израиле. Ранее, в рамках отдельной миссии, из Израиля были эвакуированы еще 176 человек, из которых 133 — граждане Украины.
— Когда начались обстрелы, это было страшнее, чем в Украине. Мы благодарны всем, кто помог нам вернуться домой, – рассказала Наталья, одна из эвакуированных.
Украина поблагодарила международных партнеров, дипломатов, а также авиакомпанию SkyUp, которая помогла с реализацией эвакуационной миссии.
Напомним, Зеленский сообщил об эвакуации 176 граждан Украины и государств-партнеров из Израиля в Египет в преддверии ударов США по объектам ядерной программы в Иране.
Фото: ГУР