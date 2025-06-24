По поручению президента Владимира Зеленского Главное управление разведки Министерства обороны совместно с Министерством иностранных дел Украины провели успешную эвакуацию 31 украинского гражданина с территории Ирана.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Эвакуация украинцев из Ирана

Среди эвакуированных – 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей. Операцию провели транзитом через Азербайджан в Молдову, все украинцы направляются в Киев.

Сейчас смотрят

— Все время в Тегеране мы чувствовали себя совсем незащищенными, не было сирен, исчез интернет. Мы очень благодарны украинскому консульству, что не оставило нас, — поделилась Варвара с Киевщины.

Это завершающий этап масштабной операции по спасению украинцев из зон повышенной опасности в Иране и Израиле. Ранее, в рамках отдельной миссии, из Израиля были эвакуированы еще 176 человек, из которых 133 — граждане Украины.

— Когда начались обстрелы, это было страшнее, чем в Украине. Мы благодарны всем, кто помог нам вернуться домой, – рассказала Наталья, одна из эвакуированных.

Украина поблагодарила международных партнеров, дипломатов, а также авиакомпанию SkyUp, которая помогла с реализацией эвакуационной миссии.

Напомним, Зеленский сообщил об эвакуации 176 граждан Украины и государств-партнеров из Израиля в Египет в преддверии ударов США по объектам ядерной программы в Иране.

Фото: ГУР

Источник : ГУР

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.