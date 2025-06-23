Эвакуация из Израиля: в ГУР показали кадры операции

В Главном управлении разведки Минобороны показали кадры эвакуации из Израиля. Тогда удалось эвакуировать 176 человек, в том числе 133 гражданина Украины.

Еще 43 человека, которых удалось вывезти во время эвакуации из Израиля, являются гражданами Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

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Самолет с пассажирами успешно приземлился на территории Республики Молдова, откуда граждане Украины продолжат путь домой.

Как отметили в ГУР, эвакуация из Израиля стала необходимой из-за активизации боевых действий в регионе и угрозы безопасности гражданского населения.

— Мы с семьей были в Тель-Авиве в отпуске, поехали, чтобы немного отдохнуть от войны, но застали там такой же ужас: взрывы, обстрелы. Я зашла на сайт посольства, подала заявку на эвакуацию. И вот всего через несколько дней после этого мы возвращаемся в Украину, — рассказала эвакуированная из Тель-Авива жительница Киевской области.

Ранее сообщалось, что эвакуироваться из Израиля и Ирана хотят около 400 украинцев. Это 293 человека из Израиля и 85 граждан Украины из Ирана.

Кроме того, в посольство Украины в Иране обратились 10 иностранцев, имеющих разрешение на постоянное проживание в нашей стране.

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