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ГУР і МЗС евакуювали 31 українця з Ірану: серед них 14 дітей

евакуйовані українці
Фото: ГУР
Фото: ГУР
Фото: ГУР
евакуйовані українці
Фото: ГУР
евакуйовані українці
евакуйовані українці

За дорученням президента Володимира Зеленського Головне управління розвідки Міністерства оборони спільно з Міністерством закордонних справ України провели успішну евакуацію 31 українського громадянина з території Ірану.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Евакуація українців з Ірану

Серед евакуйованих — 5 чоловіків, 12 жінок та 14 дітей. Операцію здійснили транзитом через Азербайджан до Молдови, наразі всі українці прямують до Києва.

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— Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім незахищеними, не було сирен, зник інтернет. Ми дуже вдячні українському консульству, що не залишило нас, — поділилася Варвара з Київщини.

Це завершальний етап масштабної операції з порятунку українців із зон підвищеної небезпеки в Ірані та Ізраїлі. Раніше, в межах окремої місії, з Ізраїлю було евакуйовано ще 176 осіб, з яких 133 — громадяни України.

— Коли почались обстріли, це було страшніше, ніж в Україні. Ми вдячні всім, хто допоміг нам повернутися додому, — розповіла Наталя, одна з евакуйованих.

Україна висловила подяку міжнародним партнерам, дипломатам, а також авіакомпанії SkyUp, яка допомогла з реалізацією евакуаційної місії.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про евакуацію 176 громадян України та держав-партнерів з Ізраїлю в Єгипет напередодні ударів США по об’єктах ядерної програми в Ірані.

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Фото: ГУР

Джерело: ГУР

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