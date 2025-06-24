ГУР і МЗС евакуювали 31 українця з Ірану: серед них 14 дітей
За дорученням президента Володимира Зеленського Головне управління розвідки Міністерства оборони спільно з Міністерством закордонних справ України провели успішну евакуацію 31 українського громадянина з території Ірану.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Евакуація українців з Ірану
Серед евакуйованих — 5 чоловіків, 12 жінок та 14 дітей. Операцію здійснили транзитом через Азербайджан до Молдови, наразі всі українці прямують до Києва.
— Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім незахищеними, не було сирен, зник інтернет. Ми дуже вдячні українському консульству, що не залишило нас, — поділилася Варвара з Київщини.
Це завершальний етап масштабної операції з порятунку українців із зон підвищеної небезпеки в Ірані та Ізраїлі. Раніше, в межах окремої місії, з Ізраїлю було евакуйовано ще 176 осіб, з яких 133 — громадяни України.
— Коли почались обстріли, це було страшніше, ніж в Україні. Ми вдячні всім, хто допоміг нам повернутися додому, — розповіла Наталя, одна з евакуйованих.
Україна висловила подяку міжнародним партнерам, дипломатам, а також авіакомпанії SkyUp, яка допомогла з реалізацією евакуаційної місії.
Нагадаємо, Зеленський повідомив про евакуацію 176 громадян України та держав-партнерів з Ізраїлю в Єгипет напередодні ударів США по об’єктах ядерної програми в Ірані.
Фото: ГУР