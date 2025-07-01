КНДР отримала від Росії Панцир-С1 і технології для виробництва дронів – Буданов

У столиці Північної Кореї Пхеньяні з’явилися перші російські зенітно-ракетні комплекси Панцир-С1. РФ також передала КНДР технології та обладнання для виробництва ударних дронів.

Про це повідомив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов в ефірі програми На лінії вогню на Громадському радіо.

РФ передає КНДР технології для виробництва дронів та зброю

– Цей Шахед як кочівник якийсь. От він з Ірану перейшов в РФ, а тепер з РФ вже під назвою не Шахед прийшов у КНДР. Вони працюють швидко, повірте мені, на жаль… З РФ до КНДР вони роблять трансфер технологій. Вони не Шахеди передають, а технології, обладнання і так далі. Налагоджують там виробництво, – розповів Буданов.

За його словами, передача технологій для виготовлення ударних безпілотників вже відбулася.

Зараз дивляться

Буданов підкреслив, що запуск виробництва ударних дронів у Північній Кореї призведе до значного погіршення ситуації з безпекою на Корейському півострові.

– Тому що КНДР значно зараз нарощує свою воєнну силу. В першу чергу через пряму співпрацю з РФ і через отримання реального бойового досвіду її вояками. І це не може не вплинути на безпекове середовище, бо зрештою для КНДР є єдиний противник. Реальний противник – це Південна Корея. Інших немає. І вони це чудово знають, – зазначив очільник ГУР.

Росія також передала КНДР установки Панцир-С1 і проводить навчання для північнокорейських військовослужбовців щодо їх використання.

– У Пхеньяні вже з’явилися перші установки Панцир-С1. Вони там стоять вже на бойовому чергуванні, охороняють їхню столицю. І росіяни перенавчають корейський персонал. Скоро корейці вже будуть автономно працювати на цій техніці, – розповів Буданов.

В РФ перебувають 12 тис. військових КНДР

Очільник ГУР також прогнозує суттєве збільшення кількості громадян Північної Кореї на території Росії найближчим часом.

Певна кількість громадян КНДР будуть підписувати контракти з армією РФ. При цьому вони будуть виглядати як справжні добровольці.

За даними Буданова, чисельність північнокорейського контингенту, що вже перебуває в РФ, становить 12 тис. солдатів і підтримується на приблизно сталому рівні.

Керівник ГУР зазначив, що громадяни Китаю також беруть участь у бойових діях на боці РФ проти України.

– Їм потрібен бойовий досвід, це все зрозуміло. Як і КНДР, до речі. Це ж була одна з основних причин. Брак реального досвіду. Тепер вони всі його отримують, – пояснив він.

За даними розвідки Південної Кореї, КНДР може розгорнути додаткові війська на території Росії для участі у війні проти України вже в липні або серпні. Пхеньян також продовжує здійснювати постачання озброєння до Росії.

Джерело : Суспільне

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