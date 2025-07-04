МИД Польши направило ноту протеста РФ после массированной атаки на Украину

После массированной ракетно-дроновой атаки на Киев в ночь на пятницу, 4 июля, Польша официально выразила протест России из-за обстрела населения Украины и повреждения здания польского посольства.

Об этом сообщило МИД Польши в сети Х.

МИД Польши направил ноту протеста РФ

— Министерство иностранных дел направило ноту в посольство России, в которой выразило решительный протест против авиаударов по населению Украины. В результате здание польского посольства в Украине было повреждено, — говорится в сообщении.

МИД Польши подчеркнуло, что это противоречит международному праву, в частности Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

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Глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский подтвердил повреждение посольства во время ночного обстрела.

— Массированный российский обстрел прошлой ночью вызвал пожары и значительные повреждения, в частности польскому консульству в Киеве. Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите жесткие новые санкции против агрессора, — написал Сикорский в Х.

Ночная атака РФ по Киеву 4 июля: что известно

В ночь на 4 июля столица Украины подверглась одной из самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения.

По информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по Украине рекордное количество целей — 550 единиц, из которых 539 были дронами, а 11 — ракетами.

Также были использованы баллистические ракеты, в частности типа Кинжал.

Самым массовым за всю войну стало использование Шахедов — более 330. Силам ПВО удалось уничтожить 476 беспилотников и две крылатые ракеты Искандер-К.

В результате атаки 23 человека получили ранения, обломки упали в пяти районах города. Во многих местах вспыхнули пожары, которые удалось потушить только к вечеру.

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