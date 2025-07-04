МЗС Польщі надіслало ноту протесту РФ після масованої атаки на Україну

Після масованої ракетно-дронової атаки на Київ у ніч на п’ятницю, 4 липня, Польща офіційно висловила протест Росії через обстріл населення України та пошкодження будівлі польського посольства.

Про це повідомило МЗС Польщі у мережі Х.

МЗС Польщі надіслало ноту протесту РФ

– Міністерство закордонних справ надіслало ноту до посольства Росії, в якій висловило рішучий протест проти авіаударів по населенню України. В результаті будівля польського посольства в Україні була пошкоджена, – йдеться у повідомленні.

МЗС Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції про дипломатичні відносини 1961 року.

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Очільник польського зовнішньополітичного відомства Радослав Сікорський підтвердив пошкодження посольства під час нічного обстрілу.

– Масований російський обстріл минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польському консульству в Києві. Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора, – написав Сікорський у Х.

Нічна атака РФ по Києву 4 липня: що відомо

У ніч на 4 липня столиця України зазнала однієї з наймасштабніших атак з початку повномасштабного вторгнення.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, Росія випустила по Україні рекордну кількість цілей – 550 одиниць, з яких 539 були дронами, а 11 – ракетами.

Також були застосовані балістичні ракети, зокрема типу Кинджал.

Наймасовішим за всю війну стало використання Шахедів – понад 330. Силам ППО вдалося знищити 476 безпілотників та дві крилаті ракети Іскандер-К.

Унаслідок атаки 23 людини отримали поранення, уламки впали у п’яти районах міста. У багатьох місцях спалахнули пожежі, які вдалося ліквідувати тільки ввечері.

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