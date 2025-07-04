МЗС Польщі надіслало ноту протесту РФ після масованої атаки на Україну
Після масованої ракетно-дронової атаки на Київ у ніч на п’ятницю, 4 липня, Польща офіційно висловила протест Росії через обстріл населення України та пошкодження будівлі польського посольства.
Про це повідомило МЗС Польщі у мережі Х.
МЗС Польщі надіслало ноту протесту РФ
– Міністерство закордонних справ надіслало ноту до посольства Росії, в якій висловило рішучий протест проти авіаударів по населенню України. В результаті будівля польського посольства в Україні була пошкоджена, – йдеться у повідомленні.
МЗС Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції про дипломатичні відносини 1961 року.
Очільник польського зовнішньополітичного відомства Радослав Сікорський підтвердив пошкодження посольства під час нічного обстрілу.
– Масований російський обстріл минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польському консульству в Києві. Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора, – написав Сікорський у Х.
Нічна атака РФ по Києву 4 липня: що відомо
У ніч на 4 липня столиця України зазнала однієї з наймасштабніших атак з початку повномасштабного вторгнення.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, Росія випустила по Україні рекордну кількість цілей – 550 одиниць, з яких 539 були дронами, а 11 – ракетами.
Також були застосовані балістичні ракети, зокрема типу Кинджал.
Наймасовішим за всю війну стало використання Шахедів – понад 330. Силам ППО вдалося знищити 476 безпілотників та дві крилаті ракети Іскандер-К.
Унаслідок атаки 23 людини отримали поранення, уламки впали у п’яти районах міста. У багатьох місцях спалахнули пожежі, які вдалося ліквідувати тільки ввечері.