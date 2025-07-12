Німеччина збирається профінансувати далекобійні ракети для України

Німеччина планує профінансувати закупівлю ракет великої дальності для підтримки України в обсязі, що обчислюється тризначними сумами.

Про це заявив генерал-майор німецької армії, командир штабу планування та керівництва Міністерства оборони ФРН Крістіан Фрейдінг.

Україна отримає далекобійні ракети від Німеччини

Керівник Спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини стверджує, що потрібні системи озброєння, здатні проникати вглиб території Російської Федерації, щоб атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки.

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Генерал-майор армії Німеччини пояснив, що перші постачання ракет очікуються у 2026-2027 роках.

Він звернув увагу, що Німеччина готова надати такі системи озброєння.

Зокрема, перші системи далекобійної зброї планують передати вже наприкінці липня в рамках угоди з Міністерством оборони України, яку Німеччина ініціювала наприкінці травня, сказав Фрейдінг.

На його думку, це значно посилить протиповітряну оборону і можливості України в найближчі тижні та місяці.

Джерело: ZDF heute

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