НАТО и США достигли договоренности о поставках Украине оружия — Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил в Белом доме во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что согласился на соглашение о поставках оружия Украине.

Какое оружие предоставят Украине от США

По словам Трампа, США производят лучшую военную технику в мире. Он заявил, что новое оборудование будет изготовлено для НАТО и доступно для дальнейшей отправки в Украину.

— Мы производим лучшее оборудование, ракеты и все остальное. Это знают европейские страны. Мы сегодня заключили соглашение, — утверждает Трамп.

Американский президент рассказал, что США заключили соглашение, согласно которому будут отправлять оружие в НАТО, а страны Организации Североатлантического договора будут платить за него.

Сейчас смотрят

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина получит огромное количество военной техники по соглашению с США.

Как отметил Рютте, Трамп позвонил ему 10 июля и сказал, что хочет дать Украине то, что ей нужно.

По словам генсека НАТО, это будет означать то, что Украина сможет получить действительно огромное количество военной техники — для противовоздушной обороны, а также ракет и боеприпасов.

Рютте рассказал, что находится на связи со многими странами, которые намерены присоединиться к этому соглашению. Среди них — Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада, отметил генсек НАТО.

Кроме этого, по его словам, НАТО будет работать через свои механизмы, чтобы четко знать потребности Украины.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.