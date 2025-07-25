Нетаньяху осудил решение Франции о признании Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко осудил намерение Франции признать Палестину как государство.

Об этом сообщает Times of Israel.

Нетаньяху об угрозах от признания Палестины

По его словам, этот шаг “вознаградит террор” и рискует создать еще одну марионетку Ирана, в которую уже превратилась Газа.

Сейчас смотрят

Кроме того, Нетаньяху подчеркнул, что палестинское государство в этих условиях станет “пусковой площадкой для уничтожения Израиля”, а не мирного сосуществования рядом с ним.

Глава израильского правительства осудил намерение президента Франции официально признать государственность Палестины.

— Будем откровенны: палестинцы не стремятся к созданию собственного государства рядом с Израилем, они хотят иметь государство вместо Израиля, — отметил премьер-министр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил , что его страна признает Палестину как государство.

Он сообщил, что официально объявит об этом решении на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре этого года.

Сколько стран уже признали Палестину

С 1988 года 139 из 193 стран-членов ООН признали Палестинское государство.

Среди стран G20 девять признали независимость Палестины, в частности Саудовская Аравия, Турция, Аргентина, Бразилия, Индонезия и Китай.

Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку ее не признают два постоянных члена Совета Безопасности ООН — США и Великобритания, а также большинство стран ЕС, Япония и некоторые другие государства.

Позиция Франции по признанию Палестины может стать очередным шагом в процессе международного признания палестинской государственности, что вызывает острую критику со стороны Израиля.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.