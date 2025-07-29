Приняли к сведению: в Кремле отреагировали на новый дедлайн Трампа для Путина

В Кремле сообщили, что обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа, который объявил о сокращении сроков для России по достижению мирного соглашения с Украиной.

Об этом пишут российские СМИ.

Новый дедлайн для Путина: в Кремле отреагировали

— Мы приняли во внимание вчерашнее заявление президента Трампа, — сказал 29 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что так называемая “специальная военная операция”, как в России официально называют полномасштабную агрессию против Украины, все еще продолжается.

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— Мы остаемся приверженными мирному процессу для решения конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования, — отметил Песков.

Кроме того, представитель Кремля отказался отвечать на слова Трампа о том, что тот “больше не заинтересован в разговорах” с президентом РФ Владимиром Путиным.

Относительно возможной встречи двух лидеров, Песков подчеркнул, что такая перспектива “как не стояла в предметном плане, так и не стоит”.

В ответ глава ОП Андрей Ермак заявил, что РФ бросает вызов не только Украине и ЕС, но и США.

— Россия выбрала войну, маскируя это под “защиту своих интересов”. На самом деле Россия продолжает пропагандировать стратегию уничтожения Украины как государства. Потому что это единственный “российский интерес”, — отметил он.

По мнению Ермака, “такая наглость” возможна потому, что РФ получает поддержку от Ирана и Китая и избегает санкций с помощью других стран Глобального юга.

— Как правило, террорист с разбитым лицом говорит иначе. Сегодня Россия бросает вызов не только Украине и Европе, но и США. Режим Путина не способен остановить войну — это возможно через силу, путем разбитого лица диктатуры, — подчеркнул он.

Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что дает Москве 10-12 дней для заключения перемирия с Украиной. Ранее он устанавливал для этого срок в 50 дней.

Он также отметил, что вскоре намерен объявить конкретные сроки. Если Кремль не согласится на мирное соглашение, Трамп предупредил о возможном введении дополнительных пошлин на импорт российской продукции.

На вопрос журналистов, лжет ли ему Путин, Трамп уклонился от прямого ответа.

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