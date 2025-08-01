США заказали ракеты AMRAAM на $3,5 млрд для Украины и 18 союзников

Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon Technologies контракт на сумму $3,5 млрд на производство ракет средней дальности воздух-воздух AMRAAM для Украины и стран-союзниц.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

AMRAAM для Украины: детали масштабного контракта

Соединенные Штаты заключили крупный оборонный контракт, который предусматривает производство ракет класса “воздух-воздух” средней дальности AIM-120 AMRAAM, телеметрической системы к ним, запасных частей, а также предоставление инженерной поддержки.

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Этот контракт охватывает поставки не только для Украины, но и для еще почти двадцати стран-партнеров.

Среди государств-получателей – Дания, Бельгия, Япония, Нидерланды, Канада, Финляндия, Германия, Венгрия, Испания, Польша, Швеция, Тайвань, Литва, Великобритания, Австралия, Швейцария, Израиль и Кувейт.

Все работы по производству будут выполняться в городе Тусон, штат Аризона. Завершение контракта ожидается в третьем квартале 2031 финансового года.

Что известно о ракетах AMRAAM

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – это современные ракеты средней дальности, способные поражать цели за пределами прямой видимости.

Они являются основным вооружением истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-22. В зависимости от модификации, стоимость одной такой ракеты колеблется от 1,2 до почти 2 миллионов долларов.

Кроме авиации, одна из версий AMRAAM используется в зенитно-ракетных системах NASAMS, которые уже переданы Украине для противодействия российским воздушным ударам.

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