США замовили ракети AMRAAM на $3,5 млрд для України та 18 союзників

Міністерство оборони США уклало з компанією Raytheon Technologies контракт на суму $3,5 млрд на виробництво ракет середньої дальності повітря-повітря AMRAAM для України та країн-союзників.

Про це повідомляється на сайті Пентагону.

AMRAAM для України: деталі масштабного контракту

Сполучені Штати уклали великий оборонний контракт, який передбачає виробництво ракет класу “повітря-повітря” середньої дальності AIM-120 AMRAAM, телеметричної системи до них, запасних частин, а також надання інженерної підтримки.

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Цей контракт охоплює постачання не лише для України, а й для ще майже двадцяти країн-партнерів.

Серед держав-отримувачів – Данія, Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща, Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Ізраїль та Кувейт.

Усі роботи з виробництва будуть виконуватись у місті Тусон, штат Арізона. Завершення контракту очікується у третьому кварталі 2031 фінансового року.

Що відомо про ракети AMRAAM

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – це сучасні ракети середньої дальності, здатні уражати цілі за межами прямої видимості.

Вони є основним озброєнням винищувачів F-15, F-16, F/A-18 і F-22. Залежно від модифікації, вартість однієї такої ракети варіюється від 1,2 до майже 2 мільйонів доларів.

Окрім авіації, одна з версій AMRAAM використовується в зенітно-ракетних системах NASAMS, які вже передані Україні для протидії російським повітряним ударам.

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