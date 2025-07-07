Украина вернулась к стратегии уничтожения российских НПЗ – эксперт

Украина вернулась к стратегии уничтожения российских нефтеперерабатывающих заводов, о чем свидетельствуют новые атаки Сил обороны на территории РФ.

Какова стратегия Украины по уничтожению российских НПЗ

Как заявил военный эксперт Иван Ступак, в российском Краснозаводске расположено химическое предприятие, которое является огромным и очень важным для этого региона.

По его словам, Краснозаводский химический завод производит компоненты и саму взрывчатку, а также в целом работает на российский военно-промышленный комплекс.

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Он обратил внимание, что ранее в этом году там уже были удары, однако украинский беспилотник якобы не взорвался.

— Здесь несколько взрывов было. Большой детонации не зафиксировано. Но хочу надеяться, что хотя бы часть персонала погибла или травмировались, или производственные мощности (повреждены, — Ред.), — подчеркнул Ступак.

Военный эксперт отметил, что Украина возобновляет новые атаки по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Краснодарском крае России.

По его мнению, судя по всем фактам, Украина вернулась к стратегии уничтожения российских НПЗ.

В ночь на 7 июля в Генеральном штабе ВСУ подтвердили информацию об атаке на Краснозаводской химический завод в Московской области, на котором производятся термобарические боевые части для дронов Shahed.

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