Возле стадиона Лобановского видели дым во время атаки на Киев: пострадала ли арена
- В Киеве во время атаки обломки дрона упали возле стадиона Лобановского.
- В соцсетях распространились кадры задымления в районе арены.
- В ФК Динамо Киев рассказали о последствиях российского обстрела.
В Печерском районе Киева повреждено здание спортивного комплекса. Задымление наблюдается в районе стадиона Лобановского.
Атака на стадион Лобановского в Киеве: что известно
Как сообщили в КГВА, утром 27 августа РФ продолжила атаку на Киев.
В Голосеевском районе в результате вражеской атаки фиксировалось загорание автомобиля. Пожар был ликвидирован.
В Печерском районе повреждено здание спортивного комплекса.
В соцсетях распространились кадры задымления в районе стадиона Динамо имени Валерия Лобановского.
В Telegram-пабликах пишут, что сам стадион целый, удар пришелся рядом.
Также мэр Виталий Кличко писал, что в Печерском районе, где вражеский БпЛА упал на открытую территорию, произошло возгорание травы. Экстренные службы работают на месте.
В ФК Динамо Киев официально подтвердили атаку на стадион Лобановского и отметили, что он не пострадал.
– Во время очередного террористического обстрела Киева зафиксировано падение обломков неподалеку от динамовской арены им. В. Лобановского. Сам стадион без повреждений, — говорится в сообщении.
Сообщается, что БпЛА упал в районе Парковой дороги. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, РФ с ночи 27 августа атакует столицу и Киевскую область. Так, в Бориспольском районе в результате атаки возник пожар складских помещений.
Последствия российских обстрелов также фиксировали в Фастовском, Броварском и Вышгородском районах.
Кроме того, взрывы прогремели и в других городах Украины – Одессе, Запорожье, а также в Полтавской области.