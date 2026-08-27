В Печерском районе Киева повреждено здание спортивного комплекса. Задымление наблюдается в районе стадиона Лобановского.

Атака на стадион Лобановского в Киеве: что известно

Как сообщили в КГВА, утром 27 августа РФ продолжила атаку на Киев.

В Голосеевском районе в результате вражеской атаки фиксировалось загорание автомобиля. Пожар был ликвидирован.

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В Печерском районе повреждено здание спортивного комплекса.

В соцсетях распространились кадры задымления в районе стадиона Динамо имени Валерия Лобановского.

В Telegram-пабликах пишут, что сам стадион целый, удар пришелся рядом.

Также мэр Виталий Кличко писал, что в Печерском районе, где вражеский БпЛА упал на открытую территорию, произошло возгорание травы. Экстренные службы работают на месте.

В ФК Динамо Киев официально подтвердили атаку на стадион Лобановского и отметили, что он не пострадал.

– Во время очередного террористического обстрела Киева зафиксировано падение обломков неподалеку от динамовской арены им. В. Лобановского. Сам стадион без повреждений, — говорится в сообщении.

Сообщается, что БпЛА упал в районе Парковой дороги. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, РФ с ночи 27 августа атакует столицу и Киевскую область. Так, в Бориспольском районе в результате атаки возник пожар складских помещений.

Последствия российских обстрелов также фиксировали в Фастовском, Броварском и Вышгородском районах.

Кроме того, взрывы прогремели и в других городах Украины – Одессе, Запорожье, а также в Полтавской области.

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