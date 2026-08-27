Европейские страны намерены отказаться от угрозы бойкотировать соревнования ФИФА, но обсуждают другие формы протеста против руководства Джанни Инфантино.

Об этом пишет издание Sky News со ссылкой на источники.

В Европе откажутся от намерения бойкотировать турниры ФИФА

На следующей неделе сборная Англии сыграет на чемпионате мира среди женщин до 20 лет. Это будет первый турнир ФИФА после скандала вокруг Джанни Инфантино, когда он попытался продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

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В прошлом месяце УЕФА объявила о планах бойкота, чтобы заставить его отказаться от этой схемы. Инфантино в итоге пошел на уступки.

УЕФА решила, что отказа Инфантино от приватизации чемпионата мира недостаточно, заявив, что условием для возобновления участия европейских команд в соревнованиях ФИФА будут “гарантии, что подобные попытки исказить игру таким образом больше никогда не повторятся”.

Как стало известно Sky News, УЕФА получила соответствующие гарантии, которые будут обсуждены на заседаниях, которые состоятся в четверг в Монако.

Таким образом, угроза бойкота чемпионата мира среди игроков в возрасте до 20 лет в Польше на данный момент снята.

Представитель ФИФА заявил, что организация “твердо верит, что футбол обладает силой объединять даже в сложных обстоятельствах, и с нетерпением ждет все команды и игроков в Польше”.

Следующим соревнованием среди национальных сборных, организуемым ФИФА, станет чемпионат мира среди женщин, но он начнется в июне 2027 года после выборов президента этой международной организации, которые состоятся в марте.

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