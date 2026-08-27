Американский технологический гигант Meta согласился выплатить рекордные $18 млрд и кардинально сменить работу Instagram и Facebook в США.

Компания пошла на мирное урегулирование масштабного судебного иска, в котором десятки штатов обвинили ее в сознательном создании продуктов, которые вызывают зависимость у детей и вредят их ментальному здоровью.

Meta введет строгие ограничения для подростков в Instagram и Facebook

Судебный процесс в Калифорнии длился всего четыре дня вместо запланированных нескольких недель. Иски против компании стоимостью $1,36 трлн подали 29 штатов.

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Они утверждали, что алгоритмы Meta провоцировали у подростков тревожность, депрессию, а в редких случаях — доводили до самоубийства.

Несмотря на согласие выплатить компенсацию в течение 10 лет, Meta официально отрицает свою вину.

Как изменятся Facebook и Instagram для подростков

По словам генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты, компания согласилась в течение нескольких месяцев внедрить ряд масштабных ограничений для пользователей в возрасте до 18 лет:

Ежедневное ограничение использования приложений, которое подростки не смогут отменить без разрешения родителей.

По умолчанию приложения будут блокироваться с 00:00 до 06:00;

Отключение уведомлений на школьных уроках (с 8:00 до 15:00);

Возможность отключить алгоритмические рекомендации, автоматическое воспроизведение видео и скрыть количество понравившихся под сообщением;

Кроме блокировки масок с макияжем подросткам запретят использовать фильтры с имитацией пластической хирургии;

Строгая проверка возраста, частный статус аккаунтов по умолчанию и ограничение каких-либо контактов с подозрительными взрослыми аккаунтами.

Во время суда свидетельство дал бывший инженер по безопасности Meta Артуро Бехар. Он заявил, что Марк Цукерберг знал о реальном вреде Instagram и Facebook для подростков, но публично продвигал тезис о безопасности платформ, придерживаясь политики “не спрашивай — не говори”.

Между тем, главный юрисконсульт Meta Си Джей Махони заявил, что эффективная защита детей возможна только при условии, если аналогичные мероприятия немедленно введут другие игроки рынка, в частности TikTok, Snap и YouTube.

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