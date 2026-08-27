В Instagram и Facebook: Meta вводит ограничения для детей после судебного иска
- Meta выплатит $18 млрд и сменит правила в Instagram и Facebook для подростков.
- Ограничения для подростков в Instagram и Facebook должны быть введены в течение нескольких месяцев.
Американский технологический гигант Meta согласился выплатить рекордные $18 млрд и кардинально сменить работу Instagram и Facebook в США.
Компания пошла на мирное урегулирование масштабного судебного иска, в котором десятки штатов обвинили ее в сознательном создании продуктов, которые вызывают зависимость у детей и вредят их ментальному здоровью.
Meta введет строгие ограничения для подростков в Instagram и Facebook
Судебный процесс в Калифорнии длился всего четыре дня вместо запланированных нескольких недель. Иски против компании стоимостью $1,36 трлн подали 29 штатов.
Они утверждали, что алгоритмы Meta провоцировали у подростков тревожность, депрессию, а в редких случаях — доводили до самоубийства.
Несмотря на согласие выплатить компенсацию в течение 10 лет, Meta официально отрицает свою вину.
Как изменятся Facebook и Instagram для подростков
По словам генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты, компания согласилась в течение нескольких месяцев внедрить ряд масштабных ограничений для пользователей в возрасте до 18 лет:
- Ежедневное ограничение использования приложений, которое подростки не смогут отменить без разрешения родителей.
- По умолчанию приложения будут блокироваться с 00:00 до 06:00;
- Отключение уведомлений на школьных уроках (с 8:00 до 15:00);
- Возможность отключить алгоритмические рекомендации, автоматическое воспроизведение видео и скрыть количество понравившихся под сообщением;
- Кроме блокировки масок с макияжем подросткам запретят использовать фильтры с имитацией пластической хирургии;
- Строгая проверка возраста, частный статус аккаунтов по умолчанию и ограничение каких-либо контактов с подозрительными взрослыми аккаунтами.
Во время суда свидетельство дал бывший инженер по безопасности Meta Артуро Бехар. Он заявил, что Марк Цукерберг знал о реальном вреде Instagram и Facebook для подростков, но публично продвигал тезис о безопасности платформ, придерживаясь политики “не спрашивай — не говори”.
Между тем, главный юрисконсульт Meta Си Джей Махони заявил, что эффективная защита детей возможна только при условии, если аналогичные мероприятия немедленно введут другие игроки рынка, в частности TikTok, Snap и YouTube.