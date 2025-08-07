Британия начала отказывать беженцам из Украины в постоянном убежище – ВВС

Министерство внутренних дел страны в своих рекомендациях аргументирует это тем, что западные области Украины считаются достаточно безопасными, поэтому заявки отклоняются, пишет ВВС Украина.

Что известно о программе Homes for Ukraine

Это не означает, что украинцы должны немедленно покинуть территорию Великобритании — действующие визы можно продлевать еще на полтора года.

Однако для многих это создает дополнительную неопределенность и затрудняет возможность планировать стабильное будущее в стране, которая за годы войны в Украине стала для них новым домом.

Правительство Великобритании запустило программу Homes for Ukraine в середине марта 2022 года, в первый год полномасштабной войны.

Программа давала возможность украинцам, не имеющим связей с Великобританией, получить приглашение от британских граждан, готовых принять у себя тех, кто бежит от войны.

Украинцы, приехавшие по этой программе, получали право на три года легальной работы и учебы, доступ к государственной медицине, социальные выплаты, а также возможность проживать не менее шести месяцев в доме своих спонсоров.

Сколько украинцев прибыли в Великобританию

С момента запуска программы и до марта 2025 года, когда появились последние статистические данные, в Великобританию прибыли около 165 тыс. украинцев.

Для тех, кто приехал в первую очередь, трехлетний срок истек в конце марта 2025 года. Тогда правительство ввело возможность воспользоваться программой UPE (Ukraine Permission Extension), которая позволяет бесплатно продлить вид на жительство еще на 18 месяцев.

С момента запуска программы британское правительство неоднократно подчеркивало, что этот механизм является временной мерой, позволяющей переждать войну в безопасных условиях.

— Мы всегда четко заявляли, что программы, связанные с Украиной, […] не являются способом иммиграции в Великобританию. Это соответствует стремлению правительства Украины, которому нужно, чтобы его граждане вернулись и помогли восстанавливать страну, когда это станет безопасно, – говорится в официальных документах.

Несмотря на это, формально украинцы, которые хотели остаться, могли рассчитывать на получение постоянного вида на жительство после десяти лет легального пребывания в Великобритании.

Однако в ноябре 2024 года МВД изменило миграционные правила, оставив в силе свое первоначальное обещание украинцам: даже если кто-то проживет более десяти лет в рамках украинской программы, этот человек не сможет претендовать на постоянный вид на жительство.

