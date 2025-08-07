Британія почала відмовляти біженцям з України у постійному притулку – ВВС

Міністерство внутрішніх справ країни у своїх рекомендаціях аргументує це тим, що західні області України вважаються достатньо безпечними, тому заявки відхиляються, пише ВВС Україна.

Що відомо про програму Homes for Ukraine

Це не означає, що українці мають негайно покинути територію Великої Британії – чинні візи можна продовжувати ще на півтора року.

Проте для багатьох це створює додаткову невизначеність і ускладнює можливість планувати стабільне майбутнє у країні, яка за роки війни в Україні стала для них новим домом.

Зараз дивляться

Уряд Великої Британії запустив програму Homes for Ukraine у середині березня 2022 року, у перший рік повномасштабної війни.

Програма давала можливість українцям, які не мали зв’язків із Великою Британією, отримати запрошення від британських громадян, які готові були прийняти в себе тих, хто тікає від війни.

Українці, що приїхали за цією програмою, отримували право на три роки легальної роботи і навчання, доступ до державної медицини, соціальні виплати, а також можливість проживати щонайменше шість місяців у домі своїх спонсорів.

Скільки українців прибули до Британії за три роки війни

Від моменту запуску програми і до березня 2025 року, коли з’явилися останні статистичні дані, до Великої Британії прибули близько 165 тис. українців.

Для тих, хто приїхав у першу чергу, трирічний термін завершився наприкінці березня 2025 року. Тоді уряд запровадив можливість скористатися програмою UPE (Ukraine Permission Extension), яка дозволяє безкоштовно продовжити дозвіл на проживання ще на 18 місяців.

З моменту запуску програми британський уряд неодноразово наголошував, що цей механізм є тимчасовим заходом, що дає змогу перечекати війну у безпечних умовах.

– Ми завжди чітко заявляли, що програми, пов’язані з Україною, […] не є способом імміграції до Великої Британії. Це відповідає прагненню уряду України, якому потрібно, щоб його громадяни повернулися й допомогли відбудовувати країну, коли це стане безпечно, – йдеться в офіційних документах.

Попри це, формально українці, які прагнули залишитися, могли розраховувати на отримання постійного дозволу на проживання після десяти років легального перебування у Великій Британії.

Однак у листопаді 2024 року МВС змінило міграційні правила, залишивши у силі свою початкову обіцянку українцям: навіть якщо хтось проживе понад десять років у межах української програми, ця особа не зможе претендувати на постійний дозвіл на проживання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.