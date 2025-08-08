В РФ сотни тысяч работников отправляют в принудительные отпуска и урезают зарплаты — СВР

В России крупные предприятия массово сокращают зарплаты, рабочую неделю и отправляют работников в принудительные отпуска.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Экономическая ситуация в РФ: что известно

С начала осени по меньшей мере шесть крупных компаний РФ, где работает по меньшей мере 800 тыс. человек, ввели четырехдневную рабочую неделю, дополнительные выходные или начали уменьшать заработную плату из-за резкого падения спроса на продукцию, финансовых трудностей и бюджетных дефицитов.

Сейчас смотрят

В частности, крупнейший производитель цемента Цемрос с 1 октября 2025 года переводит все свои офисы и заводы на сокращенную неделю.

Основная причина — прогнозируемое падение производства цемента на 7,5% (до 51,4 млн тонн), а потребление цемента может упасть минимум на 12% еще в этом году.

На судостроительном заводе Вымпел в Рыбинске, входящем в государственную Объединенную судостроительную корпорацию, уже начали сокращать персонал. Бюджетный дефицит корпорации превышает 1 триллион рублей.

Автобусостроительный завод ЛиАЗ в июле тоже перешел на четырехдневку из-за падения спроса на 60%.

Вслед за ним аналогичное решение приняли ГАЗ, КамАЗ, ПАЗ, АвтоВАЗ планирует перейти на сокращенную неделю с 29 сентября.

На этом фоне ситуация со скрытыми простоями обостряется. В Санкт-Петербурге 16% работников заявили, что их принудительно заставляют уходить в отпуск. В Москве таких случаев более 20%, а в Ростовской области — 27%.

Эксперты отмечают, что что свидетельствует о масштабной практике скрытых простоев по всей стране.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.