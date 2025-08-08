Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Обірвати спілкування без пояснень: названо найжорсткішу форму психічного насильства
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

У РФ сотні тисяч працівників відправляють у примусові відпустки та урізають зарплати – СЗР

економічна криза рф
Фото: УНІАН

У Росії великі підприємства масово скорочують зарплати, робочий тиждень та відправляють працівників у примусові відпустки.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Економічна ситуація у РФ: що відомо

Із початку осені щонайменше шість великих компаній РФ, де працює щонайменше 800 тис. людей, запровадили чотириденний робочий тиждень, додаткові вихідні або почали зменшувати заробітну плату через різке падіння попиту на продукцію, фінансові труднощі та бюджетний дефіцит.

Зараз дивляться

Зокрема, найбільший виробник цементу Цемрос із 1 жовтня 2025 року переводить свої офіси та заводи на скорочений тиждень.

Основна причина — прогнозоване падіння виробництва цементу на 7,5 % (до 51,4 млн тонн), а споживання цементу може впасти щонайменше на 12% ще цього року.

На суднобудівному заводі Вимпел у Рибінську, що входить до державної Об’єднаної суднобудівної корпорації, вже почали скорочувати персонал. Бюджетний дефіцит корпорації перевищує 1 трильйон рублів.

Автобусобудівний завод ЛіАЗ у липні теж перейшов на чотириденку через падіння попиту на 60%.

Слідом за ним аналогічне рішення ухвалили ГАЗ, КамАЗ, ПАЗ, АвтоВАЗ планує перейти на скорочений тиждень з 29 вересня.

На цьому тлі ситуація з прихованими простоями загострюється. У Санкт-Петербурзі 16% працівників заявили, що їх змушують у відпустки. У Москві таких випадків понад 20%, а в Ростовській області — 27%.

Експерти відзначають, що що свідчить про масштабну практику прихованих простоїв по всій країні.

Читайте також
Трамп прийме рішення про санкції проти РФ у наступні 24-36 годин — Рубіо
Марко Рубіо

Пов'язані теми:

Грошіекономіка РосіїЗарплатиКризаРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь