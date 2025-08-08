У РФ сотні тисяч працівників відправляють у примусові відпустки та урізають зарплати – СЗР

У Росії великі підприємства масово скорочують зарплати, робочий тиждень та відправляють працівників у примусові відпустки.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Економічна ситуація у РФ: що відомо

Із початку осені щонайменше шість великих компаній РФ, де працює щонайменше 800 тис. людей, запровадили чотириденний робочий тиждень, додаткові вихідні або почали зменшувати заробітну плату через різке падіння попиту на продукцію, фінансові труднощі та бюджетний дефіцит.

Зокрема, найбільший виробник цементу Цемрос із 1 жовтня 2025 року переводить свої офіси та заводи на скорочений тиждень.

Основна причина — прогнозоване падіння виробництва цементу на 7,5 % (до 51,4 млн тонн), а споживання цементу може впасти щонайменше на 12% ще цього року.

На суднобудівному заводі Вимпел у Рибінську, що входить до державної Об’єднаної суднобудівної корпорації, вже почали скорочувати персонал. Бюджетний дефіцит корпорації перевищує 1 трильйон рублів.

Автобусобудівний завод ЛіАЗ у липні теж перейшов на чотириденку через падіння попиту на 60%.

Слідом за ним аналогічне рішення ухвалили ГАЗ, КамАЗ, ПАЗ, АвтоВАЗ планує перейти на скорочений тиждень з 29 вересня.

На цьому тлі ситуація з прихованими простоями загострюється. У Санкт-Петербурзі 16% працівників заявили, що їх змушують у відпустки. У Москві таких випадків понад 20%, а в Ростовській області — 27%.

Експерти відзначають, що що свідчить про масштабну практику прихованих простоїв по всій країні.

