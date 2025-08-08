Трамп встретится с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп объявил о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры должны состояться в пятницу, 15 августа 2025 года, в американском штате Аляска.

Встреча Трампа и Путина 15 августа: что известно

— Долгожданная встреча между мной, как президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом Владимиром Путиным из России состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу! — написал Трамп в своем посте на платформе Truth Social.

Как сообщают несколько источников, знакомых с ситуацией, главной темой встречи станет инициатива Трампа по заключению соглашения о прекращении огня в Украине.

Это будет первая личная встреча Путина с американским лидером после переговоров с бывшим президентом США Джо Байденом в Швейцарии в июне 2021 года.

Она состоялась за восемь месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее, во время церемонии подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном в Белом доме, Дональд Трамп заявил, что в соглашении о прекращении войны между Россией и Украиной можно ожидать обмен территориями.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил поддержку инициативе Трампа провести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы достичь прекращения войны в Украине.

Он подчеркнул, что президент США выйдет из переговоров, если Путин будет настаивать на соглашении, невыгодном для Соединенных Штатов или Украины.

