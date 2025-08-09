Европа и Украина представили свой план перемирия в ответ на предложение Путина

Европейские страны и Украина подготовили контрпредложение о прекращении огня, которое считают возможной основой для будущих переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщили два европейских чиновника, знакомые с ходом переговоров, передает WSJ.

Европа и Украина представили контрпредложение по перемирию с Россией: что известно

Европейский план был озвучен во время встречи с высокопоставленными представителями США в Англии. Он отвергает российское предложение передать Москве украинские территории в Донецкой области в обмен на прекращение огня.

В документе отмечается, что перемирие должно быть введено до любых других шагов, а любой обмен территориями должен происходить только на взаимной основе. Кроме того, любые уступки Украины должны сопровождаться жесткими гарантиями безопасности, включая возможное вступление в НАТО.

Российское предложение, озвученное после визита спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Москву, предусматривало, что Украина откажется примерно от трети Донецкой области, которую еще контролирует, а линия фронта будет заморожена на других участках, в частности в Запорожской и Херсонской областях.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что будущее Украины не может решаться без участия самих украинцев, а европейцы обязательно должны быть частью договоренностей, ведь это вопрос безопасности всего континента.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал план Путина, назвав его сведением переговоров к обсуждению невозможного и заявил, что Украина не будет отдавать свои территории.

Европейские чиновники считают, что российское предложение фактически дает Путину все, что он хочет, в обмен на почти ничего, при этом не решая вопрос гарантий для Украины.

