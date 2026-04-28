В трех бригадах ВСУ зафиксирована недостаточная поставка продуктов

В 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО зафиксировали случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции, сообщило Министерство обороны Украины.

В Минобороны подчеркнули, что работают с Генеральным штабом ВСУ, чтобы такие случаи не стали системными.

В настоящее время Комиссией Сухопутных войск проводится расследование ситуации, которая возникла в 14 ОМБр. Минобороны отметило, что “виновники будут нести ответственность”.

— Показательной является ситуация в 14 ОМБр: комиссия Сухопутных войск проводит расследование, комбрига снято, виновники будут нести ответственность, — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский до 20 мая приказал командующим группировок и корпусов проверить обеспечение бойцов на линии соприкосновения.

— Искривленные доклады о боевой обстановке для должностных лиц будут иметь прямые негативные последствия, — добавили в Минобороны.

Напомним, что в сети получила огласку ситуация вокруг военнослужащих 14 бригады 2 механизированного батальона ВСУ, которые несут службу на Харьковском направлении.

По словам родственников, военные в течение восьми месяцев находятся в крайне сложных условиях, поскольку на позициях систематически отсутствуют еда и питьевая вода.

24 апреля Генштаб ВСУ подтвердил сложную ситуацию с обеспечением подразделений в районе Купянска и заявил об увольнении командиров 14 бригады и 10 корпуса ВСУ. Вместо них назначены полковник Тарас Максимов и бригадный генерал Артем Богомолов соответственно.

В Генштабе сообщили, что уже доставили продовольствие военным на передний край и анонсировали эвакуацию бойцов. Сырский поручил проверить ситуацию с обеспечением по другим направлениям командиру УОС Михаилу Дарапатому.

