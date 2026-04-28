В трех бригадах ВСУ зафиксирована недостаточная поставка продуктов — Минобороны
- В 30 ОМБр, 128 ОДШБр и 108 ОБр ТрО, которые находятся на отдаленных позициях, зафиксирована недостаточная поставка продуктов.
- Проводится расследование относительно ситуации, которая возникла в 14 ОМБр.
- Минобороны подчеркнуло, что "виновники будут нести ответственность".
В 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО зафиксировали случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции, сообщило Министерство обороны Украины.
В Минобороны подчеркнули, что работают с Генеральным штабом ВСУ, чтобы такие случаи не стали системными.
В настоящее время Комиссией Сухопутных войск проводится расследование ситуации, которая возникла в 14 ОМБр. Минобороны отметило, что “виновники будут нести ответственность”.
— Показательной является ситуация в 14 ОМБр: комиссия Сухопутных войск проводит расследование, комбрига снято, виновники будут нести ответственность, — говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский до 20 мая приказал командующим группировок и корпусов проверить обеспечение бойцов на линии соприкосновения.
— Искривленные доклады о боевой обстановке для должностных лиц будут иметь прямые негативные последствия, — добавили в Минобороны.
Напомним, что в сети получила огласку ситуация вокруг военнослужащих 14 бригады 2 механизированного батальона ВСУ, которые несут службу на Харьковском направлении.
По словам родственников, военные в течение восьми месяцев находятся в крайне сложных условиях, поскольку на позициях систематически отсутствуют еда и питьевая вода.
24 апреля Генштаб ВСУ подтвердил сложную ситуацию с обеспечением подразделений в районе Купянска и заявил об увольнении командиров 14 бригады и 10 корпуса ВСУ. Вместо них назначены полковник Тарас Максимов и бригадный генерал Артем Богомолов соответственно.
В Генштабе сообщили, что уже доставили продовольствие военным на передний край и анонсировали эвакуацию бойцов. Сырский поручил проверить ситуацию с обеспечением по другим направлениям командиру УОС Михаилу Дарапатому.