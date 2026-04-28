В семье певицы Натальи Могилевской произошло пополнение. Теперь, помимо черного лабрадора Айи, у артистки будет жить кошка.

Наталья Могилевская завела кошку

Звезда рассказала, что остановилась в Черкассах в отеле, на территории которого живет несколько пушистиков. Среди них была и та, которая сама понравилась Наталье — длинношерстная красавица персикового окраса.

— Одна из них зашла ко мне в номер и три дня жила со мной. Так что приветствуйте. Мы невероятно счастливы. А Сонька — это вообще запредельно. Она так хотела кошечку. Просто очень сильно, — поделилась певица.

Кошечка пока осваивается в своей новой семье, в которую она попала не котенком, а уже взрослой.

Как назвали любимицу, Наталья не раскрыла, но показала на видео, с каким восторгом к ней отнеслась младшая дочь.

— Царит праздничное настроение! Все очень счастливы! А кошечка нашла свой дом и семью, в которой уютно, тепло и тебя все любят. Даже наша Айка, — отметила Могилевская.

Позже певица пообещала рассказать полную историю о том, как у нее дома в дополнение к собаке появился еще один четвероногий член семьи.

Реакция сети

Подписчиков артистки тронула новость, в частности из-за того, что Наталья приютила взрослую кошку, которой нужен был дом.

Боже, ты — невероятная. Как кошатница, огромное спасибо за то, что взяла в свою семью еще одного малыша… За такие поступки Вселенная тебе отблагодарит! Плачу. Ты – Человек с большой буквы. Не перестаю тобой восхищаться!

Взять котика в семью – это уже большой поступок, а тем более взрослую кошку, так могла поступить только человек, искренне любящий животных. Ведь обычно хотят маленьких котят и породистых… А вы выбрали сердцем, да еще и мечту дочки осуществили. Очень жду историю пушистой красавицы!

А кошечка себе выбрала шикарные кожаные ботинки! Поздравляю с пополнением. Жду истории!

Наталочка расцветает с каждым днем, с тех пор как создала семью. Вдохновляющая женщина.

Искренне и так трогательно! Радуемся за вашу семью, малышкам в радость.

