С 12 мая 2026 года в Вене начнётся международный песенный конкурс Евровидение 2026. Конкурс начнется с полуфиналов и завершится гранд-финалом, где определится победитель шоу.

Букмекеры уже опубликовали свои прогнозы относительно шансов участников. По их оценкам, вероятность победы Украины составляет около 2%. В то же время почти 91% вероятности букмекеры отдают выходу Украины в гранд-финал, а в финальном шоу ей прогнозируют примерно 9-е место по итогам конкурса.

Сколько стоят билеты на Евровидение-2026

Продажа билетов на Евровидение-2026 стартовала еще в начале января 2026 года. Часть билетов на гранд-финал, которая появилась в продаже, была раскуплена примерно за 14 минут, а на полуфиналы — ориентировочно за 20 минут после старта продаж.

Из-за такого ажиотажа значительная часть билетов была распродана еще на начальном этапе. Но организаторы выставляют билеты частями, а не все сразу. В начале продаж билеты на Евровидение 2026 имели разные ценовые категории в зависимости от типа мероприятия и места в зале.

Евровидение 2026, сколько стоят билеты:

билеты на репетиции стоили примерно от €10 до €108,

на репетиции жюри — от €25 до €163,

прямые эфиры полуфиналов стоили от €53 до €263,

цены билетов на Евровидение 2026 на гранд-финал варьировались от €62,5 до €362,5 в зависимости от категории мест.

Итак, стоимость билетов на Евровидение 2026 зависит от формата шоу и расположения мест — от стоячих зон до премиальных секторов у сцены.

Как купить билеты на Евровидение 2026 и что доступно сейчас

Вопрос, как купить билеты на Евровидение 2026, остается актуальным, однако большинство вариантов уже недоступно из-за высокого спроса. По состоянию на 28 апреля, за две недели до первого полуфинала, в продаже остались лишь отдельные варианты.

Билеты на Евровидение 2026, цены и доступные варианты по состоянию на 28 апреля:

Для дневного анонса первого полуфинала 12 мая в 15:00 цены колеблются от €77 до €108. Доступны преимущественно стоячие места и части общей арены, включая южные секторы и отдельные зоны у сцены.

Билеты на прямую трансляцию первого полуфинала начинаются от €212,50. Самые дорогие доступные варианты достигают €262,50, это преимущественно стоячие зоны с лучшей обзорностью. Также есть билеты средней категории за €232,50, которые дают доступ к общим секторам арены.

Что касается второго полуфинала, то здесь фактически не осталось хороших мест вблизи сцены. В продаже есть лишь ограниченные варианты по более низким ценовым категориям — от €132,50 и €162,50. Места расположены преимущественно в общих зонах и стоячих секторах, тогда как лучшие места уже полностью распроданы.

При этом билеты на гранд-финал полностью распроданы — в продаже не осталось ни одной категории мест. Также отсутствуют билеты на все мероприятия после 14 мая, включая репетиции, анонсы и финальное шоу.

