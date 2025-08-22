Вторичные санкции могут разрушить экономику России – Пенс

Бывший вице-президент США Майк Пенс призвал Сенат принять законопроект о вторичных санкциях против России.

Об этом политик заявил в четверг в интервью NewsNation.

Майк Пенс о вторичных санкциях против РФ

По словам Пенса, принятие вторичных санкций даст понять Владимиру Путину, что США могут буквально разрушить их экономику.

Он убежден, что сочетание таких санкций с постоянной военной поддержкой Украины является лучшим путем к миру.

Бывший вице-президент подчеркнул, что президент Трамп «вполне способен вести дипломатические переговоры, быть дружелюбным и пожимать руки, и в то же время говорить: вот какие экономические последствия будут, если вы не сделаете шаг вперед».

Пенс, который служил вице-президентом при первом сроке Трампа, напомнил, что Путин в тот период воздерживался от вторжения в Украину, поскольку администрация Трампа-Пенса имела надежную угрозу применения силы.

Он отметил, что российский лидер видел, какие меры принимали США, привлекая вооруженные силы для уничтожения халифата ИГИЛ, и вспомнил о ликвидации главаря иранских корпусов стражей революции Касема Сулеймани.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, будет ли мир в Украине, станет известно через две недели.

В случае, если этого не произойдет, американский лидер пригрозил «действовать иначе».

