Вторинні санкції можуть зруйнувати економіку Росії — Пенс

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс закликав Сенат ухвалити законопроєкт про вторинні санкції проти Росії.

Про це політик заявив у четвер в інтерв’ю NewsNation.

Майк Пенс про вторинні санкції проти РФ

За словами Пенса, ухвалення вторинних санкцій дасть зрозуміти Володимиру Путіну, що США можуть буквально зруйнувати їхню економіку.

Зараз дивляться

Він переконаний, що поєднання таких санкцій з постійною військовою підтримкою України є найкращим шляхом до миру.

Колишній віцепрезидент наголосив, що президент Трамп “цілком здатний вести дипломатичні переговори, бути привітним і тиснути руки і водночас говорити: Ось які економічні наслідки будуть, якщо ви не зробите крок уперед”.

Пенс, який обіймав посаду віцепрезидента за першої каденції Трампа, нагадав, що Путін у той період утримувався від вторгнення в Україну, оскільки адміністрація Трампа-Пенса мала надійну загрозу застосування сили.

Він зазначив, що російський лідер бачив, яких заходів вживали США, залучаючи збройні сили для знищення халіфату ІДІЛ, та згадав про ліквідацію ватажка іранського Корпусу вартових революції Касема Сулеймані.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що чи буде мир в Україні, стане відомо за два тижні.

Якщо ж цього не станеться, американський лідер пригрозив “діяти інакше”.