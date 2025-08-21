Не давал Украине атаковать Россию: Трамп в очередной раз раскритиковал Байдена

Президент США Дональд Трамп раскритиковал бывшего главу Белого дома за то, что Джо Байден не позволил Украине наносить удары вглубь территории РФ. Из-за этого запрета Киев потерял шанс на победу.

Об этом Трамп написал в сети Truth Social.

Трамп в очередной раз раскритиковал Байдена

Дональд Трамп сравнил войну в Украине со спортом и подчеркнул, что победа без наступательных действий невозможна.

— Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как в спорте, когда у команды отличная оборона, но ей не позволяют играть в нападении. Шансов на победу нет! То же самое и с Украиной и Россией, – написал Трамп.

Он охарактеризовал Байдена как “нечестного и крайне некомпетентного”, потому что он ограничил действия Украины исключительно обороной, запретив переходить к активным ударам.

— Нечестный и крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине давать отпор, а только защищаться. Что из этого получилось? – добавил Трамп.

Он подчеркнул, что впереди ждут «интересные времена».

Напомним, 17 ноября 2024 года стало известно об отмене администрацией Джо Байдена запрета для Украины на нанесение ударов в глубь российской территории с применением американского дальнобойного оружия, в частности ракет ATACMS.

Решение предоставить разрешение стало ответом Вашингтона на привлечение Россией к боевым действиям в Курской области военных из Северной Кореи.

Некоторые СМИ сообщали, что аналогичные разрешения Украина получила от Франции и Великобритании. Речь идет о возможности применения ракет SCALP и Storm Shadow по объектам на территории России.

