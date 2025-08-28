В ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.

– Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины, – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Какие объекты попали под удар

Афипский НПЗ в Краснодарском крае

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Это предприятие специализируется на производстве бензина и дизельного топлива для обеспечения армии захватчиков.

Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти. После атаки на территории завода вспыхнул масштабный пожар.

Куйбышевский НПЗ в Самарской области

В результате совместных действий Сил специальных операций и Сил беспилотных систем ВСУ был поражен Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, который обеспечивает топливом значительную часть южных регионов России.

Предприятие выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители. Мощность переработки достигает 7 млн тонн нефти в год, уточнили в Генштабе ВСУ.

Местные жители сообщают о мощном пожаре на территории НПЗ. Факт атаки подтвердил и губернатор Самарской области, отмечают в ССО.

Склады боеприпасов и логистические объекты

Кроме этого, средствами Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, были поражены склады боеприпасов и ряд логистических объектов противника.

Они расположены как на территории РФ, так и на временно оккупированных украинских землях и использовались для обеспечения армии захватчиков.

Подробная информация о последствиях поражений уточняется.

