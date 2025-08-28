Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 28 августа: минус еще 880 оккупантов и четыре десятка артсистем
Потери врага на 28 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 880 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 282-е сутки полномасштабной войны достигли 1 079 630 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 28 августа 2025
- личного состава – около 1 079 630 (+880) человек;
- танков – 11 139 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 185 (+7);
- артиллерийских систем – 32 064 (+40);
- РСЗО – 1 474 (+2);
- средств ПВО – 1 212;
- самолетов – 422;
- вертолетов – 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 961 (+325);
- крылатых ракет – 3 598;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 007 (+120);
- специальной техники – 3 952 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
