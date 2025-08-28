Потери врага на 28 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 880 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 282-е сутки полномасштабной войны достигли 1 079 630 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 28 августа 2025

  • личного состава – около 1 079 630 (+880) человек;
  • танков – 11 139 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 185 (+7);
  • артиллерийских систем – 32 064 (+40);
  • РСЗО – 1 474 (+2);
  • средств ПВО – 1 212;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 961 (+325);
  • крылатых ракет – 3 598;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 007 (+120);
  • специальной техники – 3 952 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

