Россия потеряла контроль над своей нефтяной торговлей из-за санкций США и ЕС, которые сузили возможности Москвы на международных рынках.

Теперь условия диктуют азиатские партнеры, которые ведут себя сугубо прагматично с российским энергетическим сектором.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Коваленко о потере Россией контроля над нефтяной торговлей

По словам Андрея Коваленко, объемы поставок российской нефти в Индию значительно сократились — с 1,8 млн баррелей в сутки в 2024 году до 1,1 млн в сентябре 2025-го.

Дели требует от Москвы дополнительных скидок и настаивает на расчетах в неконвертируемых рупиях, что затрудняет для России использование полученных средств.

Давление на индийский рынок усиливают американские тарифы на индийские товары за закупку российской нефти, которые уже достигли 50%.

Это заставляет Индию пересматривать свою политику в отношении российского топлива и искать альтернативных поставщиков.

Китай, наоборот, наращивает закупки российской нефти — с 50 тыс. баррелей в августе до 420 тыс. в сентябре 2025 года.

Однако Пекин также диктует жесткие условия, требуя значительных дисконтов от $5 до $6 ниже цены нефти марки Brent.

По словам Коваленко, фактически Москва больше не может диктовать цены или условия продажи своей нефти.

Азиатские партнеры, продолжает глава ЦПД, ведут себя прагматично, покупая топливо по сниженным ценам и держа Кремль на короткой финансовой цепи.

Россия превратилась в сырьевой придаток, который выживает благодаря скидкам и уступкам.

— Страны Глобального Юга используют затруднительное положение России для получения максимальных выгод, не предлагая взамен ничего существенного, — добавил Коваленко.

По его словам, несмотря на попытки российской пропаганды представить страну как геополитическую силу, реальность свидетельствует о колониальном статусе Москвы в отношениях с основными покупателями ее энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что Индия поддерживает все мирные усилия в отношении Украины и призвала к скорейшему прекращению конфликта.

Премьер-министр Нарендра Моди во время встречи с Путиным на саммите ШОС в Китае заявил о готовности приложить необходимые усилия для урегулирования.

В то же время Индия продолжает закупать российскую нефть по сниженным ценам, используя экономические трудности Москвы для получения выгодных условий поставки.

